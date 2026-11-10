[글로벌 마켓 리포트 11월 10일]

AI 핵심 요약beta
- 미 뉴욕증시는 9일 저가 매수세 유입으로 3대 지수가 일제히 급등했다
- 반도체주가 반등했지만 엔비디아는 CEO 관련 의혹으로 4.27% 하락했다
- 트럼프의 이란 추가 공격 자제 발언에 국제유가는 급락하고 금값은 상승했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 9일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 상승 마감했다. 지난주 기술주 매도세로 크게 흔들렸던 증시가 저가 매수세 유입에 힘입어 급반등했다.
다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 1104.02포인트(2.15%) 오른 5만2389.75에 거래를 마쳤다. S&P500지수는 173.08포인트(2.35%) 상승한 7549.94, 나스닥종합지수는 673.71포인트(2.74%) 뛴 2만5253.14에 마감했다.
S&P500지수는 4월 8일 이후 약 7개월 만에 최대 일일 상승률을 기록했고, 나스닥지수도 7월 30일 이후 가장 큰 폭으로 올랐다.
S&P500의 11개 주요 업종 지수가 모두 상승했다. 산업재와 경기소비재가 각각 3% 넘게 오르며 상승을 주도했다.
기술주와 반도체주가 강세를 보인 가운데 엔비디아는 4.27% 급락해 대조를 이뤘다. 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 불륜 상대가 중국 정보기관 스파이란 의혹이 불거지면서 황 CEO의 거취와 회사 경영에 대한 불확실성이 부각된 영향이다.
반면 반도체주 전반은 강하게 반등했다. 필라델피아 반도체지수는 7% 가까이 상승했다. 지난주 12% 넘게 급락해 2025년 4월 4일로 끝난 주간 이후 최대 낙폭을 기록한 데 따른 반등이다. 브로드컴은 약 9% 올랐고, AMD는 약 13% 급등하며 지수 상승을 주도했다.
◆ 이란 공격 자제에 유가 급락
국제유가는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 추가 공격 가능성을 낮게 평가한 영향으로 급락했다.
뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 전거래일보다 3.98달러(4.38%) 내린 86.85달러에 마감됐고, 마감 후에도 5달러 넘게 낙폭을 확대했다.
런던 ICE선물거래소의 브렌트유 1월물은 전 거래일보다 배럴당 5.75달러(5.85%) 하락한 92.57달러에 정규 거래를 마쳤다. 장 마감 후에도 낙폭을 확대해 시간외 거래에서는 배럴당 7달러 넘게 떨어져 8월 말 이후 최저 수준을 기록했다.
이날 트럼프 대통령은 이란과의 분쟁 종식을 위한 협상이 진전되는 한 이란에 대한 추가 공격을 명령할 가능성은 매우 낮다고 밝혔다.
역내 외교적 해법을 모색하는 움직임도 이어졌다. 트럼프 대통령은 중재국인 카타르의 총리와 만날 예정이다. 다만 미국과 걸프 지역의 고위 당국자들은 조만간 합의가 도출될 가능성에 회의적인 입장을 보였다.
국제 금값은 상승했다. 유가가 급락하고, 이에 인플레이션 우려가 완화된 영향이다. 달러화 약세도 금 매수세를 뒷받침했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물은 전 거래일보다 1% 오른 온스당 4114.50달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 10일 오전 3시 30분 기준 온스당 4107.01달러로 1% 상승했다.
◆ 미 국채 금리 상승·달러 약세
미국 국채 수익률은 상승한 반면 달러는 약세를 나타냈다.
이날 미국 10년 만기 국채 수익률은 1.48bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.874%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 3.95bp 오른 4.562%로 집계됐다. 2년물과 10년물의 금리 격차는 31.1bp로 축소됐다.
국채 금리 상승에는 연준의 추가 긴축 전망과 안전자산 선호 약화가 함께 작용했다. 지난주 인공지능(AI) 관련 기술주 급락으로 미국 국채에 몰렸던 자금이 주식시장으로 이동하면서 채권 가격에 하락 압력이 가해졌다. 이날 뉴욕 증시에서는 기술주 중심의 나스닥지수가 반등을 주도했다.
안전자산 수요가 줄면서 달러화도 약세를 나타냈다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.47% 하락한 101.75를 기록했다. 유로화는 달러 대비 0.64% 상승한 1.1213달러에 거래됐고, 달러/엔 환율은 0.41% 내린 157.89엔을 나타냈다. 위험자산 선호가 회복되면서 호주 달러는 0.95% 상승한 0.6922달러, 뉴질랜드 달러는 1.54% 급등한 0.5630달러를 나타냈다.
◆ 유럽증시도 일제히 상승
유럽 주요국의 증시도 일제히 올랐다.
범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 8.19포인트(1.26%) 상승한 656.52로 장을 마쳤다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 446.83포인트(1.73%) 오른 2만6267.19에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 108.93포인트(1.02%) 뛴 1만782.87로 마감했다.
프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 94.30포인트(1.16%) 전진한 8233.30으로, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 1346.92포인트(2.69%) 급등한 5만1399.88에 장을 마쳤다.
스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 373.00포인트(1.93%) 오른 1만9742.50으로 마감했다.
트럼프 대통령의 발언으로 중동 불안이 낮아져 유가가 하락한 데 이어 은행주가 3.1%로 강한 오름세를 보였다. 이탈리아 상업은행 방코 BPM이 10.7% 급등했다. 프랑스 금융그룹 크레디 아그리콜이 자사의 이탈리아 자회사와 방코 BPM을 합병해 이탈리아 3위 규모의 은행을 출범시키는 방안을 제안했다고 밝힌 영향이라는 분석이 나왔다. 이탈리아 은행 유니크레디트는 3분기 순이익이 작년 같은 기간에 비해 24% 증가해 시장 예상치를 크게 웃돌았고, 올해 연간 실적 전망을 상향 조정한다고 발표하면서 6.3% 뛰었다.
방산주도 지난주 급락 이후 저가 매수세가 유입되면서 4.2% 올라 주요 섹터 중 가장 큰 상승폭을 보였고, 기술 업종도 2% 올랐다.
wonjc6@newspim.com