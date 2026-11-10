이란 안보수장 "美와 협상설은 가짜뉴스… '7대 조건' 즉각 수용해야"

AI 핵심 요약beta
- 모흐센 레자이 사무총장은 9일 미·이란 협상 진행설을 전면 부인했다
- 레자이 사무총장은 미국에 이란의 7대 조건 수용을 촉구했다
- 미국과 이란의 종전 협상은 교착 상태에 빠진 것으로 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 최고 안보 수장인 모흐센 레자이 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장이 미·이란 간 협상이 진행 중이란 보도를 전면 부인하며, 미국이 이란이 제시한 '7대 조건'을 수용해야 한다고 강조했다.
레자이 사무총장은 9일(현지시간) 자신의 소셜미디어 엑스(X)를 통해 "미국 정부는 이란과의 전쟁으로 이미 심각한 타격을 입었음에도 절박한 도박꾼처럼 발악하고 있다"며 "상상 속의 협상에 대해 가짜 뉴스 생산을 당장 중단하고 패배를 인정하라(FOLD YOUR HAND)"고 밝혔다.
이어 그는 미국이 "서아시아(중동) 지역의 새로운 질서를 인정해야 한다"면서 "미국은 이란이 거듭 제시해 온 7가지 조건에 항복(SURRENDER)해야 할 때"라고 덧붙였다.
이번 발언은 최근 미 행정부와 이란 당국 간 수면 아래서 대화 물꼬가 트였다는 일부 외신 보도가 나온 직후, 이를 공식 일축하는 과정에서 나왔다.
미국과 이란 간 종전 협상은 교착 상태에 빠져 있다. 지난 9월 말 유엔총회 때 이란은 미국과의 협상 재개 조건으로 ▲모든 전선에서의 전투 중단 ▲동결자산 해제 및 반환 ▲이란 석유 수출 제재 해제 ▲미국의 대이란 해상 봉쇄 해제 ▲호르무즈 해협에 대한 이란의 관리 권한 인정 ▲중동에서 미군 철수 ▲미국의 전쟁 비패 배상 등을 제시했다. 미국은 이란이 핵 프로그램에 대한 조치를 취해야 조건을 수용할 수 있단 입장이다.
이날 도널드 트럼프 대통령은 당장은 이란에 대한 공격을 재개할 가능성은 낮지만, 어떤 변화가 있을 경우 전투 준비 태세를 갖추고 있다고 밝혔다.
wonjc6@newspim.com