다이나믹솔루션, 2027 CES 3개부문 혁신상 수상

AI 핵심 요약beta
- 다이나믹솔루션은 10일 CES 2027 혁신상 3개 부문을 수상했다
- VR 재활 로봇손 다이나믹 엑스핸드는 XR·디지털 헬스 등에서 평가받았다
- 다이나믹솔루션은 북미·유럽 의료시장 상용화와 기술 협력을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 다이나믹솔루션이 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2027'에서 3개 부문 혁신상을 수상했다고 10일 밝혔다. 수상 내역은 미국 동부시간 기준 9일 CES 공식 홈페이지에도 공개됐다.
다이나믹솔루션의 가상현실(VR) 기반 재활 로봇손 '다이나믹 엑스핸드(Dynamic X-Hand)'는 △확장현실(XR) 및 공간 컴퓨팅 △디지털 헬스 △접근성 및 고령친화 등 3개 부문에서 혁신상을 받았다.
CES 혁신상은 미국소비자기술협회(CTA)가 매년 CES 개막 전 전 세계 출품작을 대상으로 엔지니어링 기술의 혁신성과 우수성을 평가해 수여하는 상이다.
다이나믹 엑스핸드는 손가락별 독립 구동이 가능한 로봇 글러브에 VR 기술을 접목한 재활 로봇손이다. 가상공간을 활용한 원격 제어 기능을 구현해 의료 서비스의 접근성을 높였다. 심사에서는 고령화에 따른 의료·돌봄 수요에 대응하고 원격 재활 분야의 활용 가능성을 넓혔다는 점에서 평가받았다.
다이나믹솔루션은 기술 고도화를 통해 다이나믹 엑스핸드를 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)와 연동되는 피지컬 인공지능(AI) 기술로 발전시킨다는 구상이다. 이를 위해 한국과학기술원(KAIST), 한국전자통신연구원(ETRI)과 협력해 촉각과 온도 감지 기능을 추가하는 기술 개발을 추진하고 있다.
내년 1월 열리는 CES 2027에서는 관련 기술을 시연하고 의료·산업 분야로 확장할 가능성을 제시할 예정이다.
다이나믹솔루션은 CES 2027 개막에 앞서 미국 자회사인 재활클리닉(CRC)에 우선 적용하고, 북미·유럽 의료기기 유통업체와 대형 병원 네트워크, 전략적 투자자(SI) 등을 대상으로 제품 상용화와 공급 계약을 위한 사전 협의에 착수했다.
회사 측은 북미 시장에서의 정책적 수혜도 기대하고 있다. 최근 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원 모두 다수당 지위를 확보하면서 디지털 헬스케어 확대로 이어질 수 있다는 판단이다.
백명훈 다이나믹솔루션 대표는 "이번 CES 혁신상 3개 부문 수상은 다이나믹 엑스핸드가 기존 로봇손의 한계를 넘어 차세대 로봇 기술로 발전할 수 있는 혁신성과 확장 가능성을 글로벌 시장에서 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "엔비디아의 옴니버스(Omniverse)를 비롯해 뉴럴링크의 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI), 삼성전자의 로봇·인공지능(AI) 기술과도 기술적 방향성에서 접점을 갖고 있어 향후 글로벌 기업들과의 기술 연동 및 협력을 통해 의료·산업 전반으로 사업 영역을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
whitss@newspim.com