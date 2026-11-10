한양증권, 홈페이지 개편…RP·채권·연금저축 정보 확대

AI 핵심 요약beta
- 한양증권은 10일 리테일 경쟁력 강화를 위해 홈페이지를 개편했다
- 금융상품 정보를 RP·채권·연금저축 등으로 확대하고 편의성을 높였다
- 신규 CI와 보라색을 적용하고 시스템 업그레이드로 안정성을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한양증권이 리테일 경쟁력 강화를 위해 공식 홈페이지를 개편했다고 10일 밝혔다.
회사는 기존 펀드 중심의 금융상품 정보를 환매조건부채권(RP)과 채권, 연금저축 등으로 확대하고 고객의 정보 접근성과 이용 편의성을 높였다.
이번 개편의 핵심은 금융상품 정보 확대다. 기존 펀드 위주의 상품 안내에 RP와 채권, 연금저축 등을 추가했다. 펀드 평가정보도 연계해 상품별 운용규모와 보수·수수료, 기간별 운용성과 등을 확인할 수 있도록 했다.
홈페이지 디자인에는 창립 70주년을 맞아 선보인 신규 기업이미지(CI)와 브랜드 컬러인 보라색을 적용했다. 시스템 이중화와 운영체제(OS), 소프트웨어 업그레이드도 진행해 서비스 안정성을 강화했다.
최윤정 한양증권 앱 고도화 태스크포스(TF) 팀장은 "고객이 다양한 금융상품 정보를 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 개편하는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 MTS 등 주요 디지털 채널의 서비스 환경을 지속적으로 개선해 고객 중심의 금융서비스 경쟁력을 높일 계획"이라고 말했다.
plum@newspim.com