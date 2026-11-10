"위너스일렉, 웨어러블 로봇 양산 진출…제조 역량 확장" - CMIR

AI 핵심 요약beta
- CMIR은 10일 위너스일렉의 웨어러블 로봇 양산 확대를 분석했다.
- 위너스일렉은 지난달 12일 헥사로보틱스와 독점 OEM 계약을 체결했다.
- 첫 생산 제품은 고관절 보조 로봇 CLEGYM H40A로 2027년 1분기 시제품이 예정됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
배선기구 생산·품질관리 경험 기반 로봇 제조사업 확대 전망
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 독립리서치 CMIR은 10일 위너스일렉이 배선기구 중심의 제조 역량을 웨어러블 로봇 양산 분야로 확대하고 있다고 분석했다.
김유연 CMIR 연구원은 "65세 이상인구 비중은 2024년 말 20%를 넘어 초고령사회에 들어섰고, 업무상 근골격계 질병자는 2018년 6715명에서 2022년 1만1945명으로 늘었다"며 "국내에서도 렌털 전용 보행보조 로봇이 출시돼, 병원과 산업 현장에 머물던 수요가 일반 소비자로 넓어지고 있다"고 진단했다.
또 "인증요건이 높아질수록 개발사가 감당해야 할 양산 품질의 부담도 커진다"며 "개발사가 설계와 인증, 판매에 집중하고 전문 제조사가 양산과 품질 관리를 맡는 분업이 의료·산업용 웨어러블 로봇에서 넓어지는 배경도 여기에 있다"고 분석했다.
보고서에 따르면 위너스일렉은 지난달 12일 웨어러블 로봇 개발사 헥사로보틱스와 전략적 사업제휴 및 독점 주문자상표부착생산(OEM) 위탁생산 계약을 체결했다.
김 연구원은 "H40A의 양산 공정 구축부터 핵심 모듈 생산, 완제품 정밀 조립, 출하 검사까지 전 과정을 위너스일렉이 독점으로 맡고, 헥사로보틱스가 수주하는 산업·의료·물류용 웨어러블 로봇 물량도 독점 생산한다"며 "계약에는 연간 최소 주문량 보장과 계약 자동연장 조항이 담겼다"고 덧붙였다.
첫 위탁생산 대상은 헥사로보틱스의 'CLEGYM H40A'다. CLEGYM H40A는 고관절을 보조하는 무게 2.4kg의 구동형 보행보조 로봇이다. 헥사로보틱스는 지난달 서울AI로봇쇼에서 해당 제품을 공개했으며 오는 2027년부터 개인 소비자 판매와 구독·렌털 방식의 운영을 추진할 계획이다.
김 연구원은 위너스일렉의 제조 역량에 대해 "제품 설계와 디자인, 금형, 생산, 품질검사, 판매와 사후 서비스를 회사 안에서 이어서 처리하고, 자체 금형 기술로 신제품 개발 기간을 줄여 왔다"며 "본사 공장은 2025년 배선기구 1,921만 개를 생산했고 같은 해 생산능력은 2780만 개였다"고 설명했다.
김 연구원은 배선기구 사업에서 축적한 품질관리와 인증 대응 경험이 로봇 생산에도 활용될 것으로 전망했다. 위너스일렉은 전용 생산라인과 지그, 검사장비, 금형 등을 자체 투자로 구축하고 출하 제품을 전수 검사할 예정이다.
헥사로보틱스의 제품군 확대도 향후 생산 물량 증가 요인으로 꼽았다. 김 연구원은 "헥사로보틱스는 한양대 로봇공학과 연구실에서 출발한 웨어러블 로봇 개발사로, 의료 재활기기 RESILION과 산업·군사용 근력보조 로봇 HECTOR, 일상 보행보조 로봇 CLEGYM을 갖추고 있다"며 "허리 근력보조 로봇 HECTOR L20P는 건설·제조·물류 대기업과 군부대에 누적 약 700대가 공급됐다"고 전했다.
양산 일정과 관련해서는 "회사는 현재 금형을 제작하고 있으며 시제품은 2027년 1분기에 나올 예정"이라며 "시제품 단계에서는 사출 부품과 조립 공정, 검사 기준을 확정하고 내구·안전 시험을 거쳐 양산 승인을 받는 과정이 이어진다"고 밝혔다.
나아가 "로봇 위탁생산은 위너스일렉의 생산 품목을 배선기구와 수도계량기 자재에서 모터·감속기·센서가 들어가는 메카트로닉스 제품으로 넓힌다"며 "로봇 사업의 진척은 공개되는 이정표로 확인되며, 전용 라인과 금형 완성, 2027년 1분기 시제품 출하, 인증 취득, 첫 양산 발주와 연간 최소 주문량 확정, H40A 소비자 출시와 렌털 제휴가 차례로 나오면 위탁생산 매출이 실적에 더해지는 시점도 가까워진다"고 분석했다.
winter1004@newspim.com