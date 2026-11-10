도로공사, 치악휴게소서 폭설 대응훈련…10~11일 본선 통행 제한

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사는 10일 폭설 복합재난 대응체계 점검을 예고했다
- 관계기관은 11일 치악휴게소 부근에서 합동훈련을 실시한다
- 중앙고속도로 양방향은 10~11일 통제돼 광장으로 우회해야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
통제 시간 휴게소 광장으로 우회
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국도로공사가 겨울철 기습폭설로 교통사고와 차량고립, 위험물질 유출이 잇따르는 상황을 가정해 현장 대응체계를 점검한다.
10일 도로공사는 오는 11일 오후 3시부터 5시까지 중앙고속도로 치악휴게소 부근에서 행정안전부·국토교통부·원주시 등 관계기관과 합동으로 '2026년 폭설 재난대비 상시훈련'을 실시한다고 밝혔다.
이번 훈련은 겨울철 기습폭설로 다중추돌사고와 대규모 차량고립, 위험물질 유출이 발생하는 복합재난 상황을 가정해 진행한다. 현장 중심의 실전훈련을 통해 재난 발생 시 초동대응과 재난관리자원의 실제 동원체계, 유관기관 간 협조체계를 종합적으로 점검할 계획이다.
훈련에 앞서 재난 대응에 활용할 첨단 장비도 현장에서 시연한다. 대표 장비는 '재난현장 상황정찰 로봇'과 '재난대응 유무선 드론'이다.
상황정찰 로봇은 사람이 접근하기 어려운 위험구역에 투입해 무인·원격으로 현장 상황을 정찰한다. 센서 시스템으로 수집한 정보를 실시간 전송해 대응 인력의 위험 노출을 줄일 수 있다.
유무선 드론은 재난현장 실시간 중계와 복구작업 조명 지원에 활용한다. 교통사고 후미 안전관리와 건설현장 안전 모니터링 등에도 사용할 수 있다.
훈련 진행을 위해 10일과 11일 이틀간 중앙고속도로 치악휴게소 본선부 양방향 통행을 제한한다. 통행제한 시간은 리허설이 열리는 10일 낮 12시부터 오후 6시까지, 본훈련일인 11일 오전 8시부터 오후 6시까지다.
통제 시간에 해당 구간을 지나는 차량은 치악휴게소 광장부로 우회해야 한다. 훈련장 운영으로 치악휴게소 부산방향 대형주차장 사용도 제한된다. 대형화물차는 21㎞ 전방에 있는 제천휴게소 부산방향 주차장을 이용해야 한다.
도로공사는 해당 구간을 이용하는 운전자들에게 도로전광표지(VMS)와 교통정보를 미리 확인하고 안전운전에 동참해 달라고 당부했다.
도로공사 관계자는 "이번 훈련은 기습폭설에 따른 복합재난 상황에서 관계기관 간 대응체계가 실제 현장에서 신속하고 유기적으로 작동하는지를 점검하는 데 의미가 있다"며 "훈련 과정에서 도출된 개선사항을 적극 반영해 겨울철 폭설로 인한 국민 불편과 피해를 최소화하겠다"고 말했다.
Q. 중앙고속도로 치악휴게소 부근은 언제, 어느 방향이 통제되나요?
A. 치악휴게소 부근 고속도로 본선은 양방향 모두 통행이 제한됩니다. 리허설이 열리는 11월 10일은 낮 12시부터 오후 6시까지, 본훈련일인 11월 11일은 오전 8시부터 오후 6시까지입니다. 본훈련은 11일 오후 3시부터 5시까지지만 통행 제한은 오전부터 시작됩니다.
Q. 통제 시간에 이 구간을 지나려면 어디로 우회해야 하나요?
A. 양방향 모두 고속도로 본선 대신 치악휴게소 광장을 거쳐 통과해야 합니다. 한국도로공사는 해당 구간에 진입하기 전 도로전광표지(VMS)와 교통정보를 확인해 달라고 당부했습니다.
Q. 부산방향으로 가는 대형화물차는 어디에 주차해야 하나요?
A. 훈련장 운영으로 치악휴게소 부산방향 대형주차장 이용이 제한됩니다. 대형화물차는 진행 방향으로 21㎞ 앞에 있는 제천휴게소 부산방향 주차장을 이용해야 합니다.
Q. 폭설 훈련에서는 어떤 상황을 가정하고 무엇을 점검하나요?
A. 갑작스러운 폭설로 다중추돌사고가 나고 많은 차량이 고립된 가운데 위험물질까지 유출되는 상황을 가정합니다. 도로공사는 행정안전부·국토교통부·원주시 등과 함께 사고 초기에 필요한 인력과 장비를 신속히 투입할 수 있는지, 현장에서 기관 간 협조가 원활한지 점검합니다.
Q. 훈련에 앞서 시연하는 정찰 로봇과 드론은 각각 어떤 역할을 하나요?
A. 원격으로 조종하는 정찰 로봇은 사람이 접근하기 어려운 위험구역에 들어가 센서로 수집한 정보를 실시간으로 전송합니다. 유무선 드론은 재난 현장을 실시간으로 중계하고 복구 작업에 필요한 조명을 제공합니다.
chulsoofriend@newspim.com