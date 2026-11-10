하나은행, 더 뱅커·PWM 선정 '대한민국 최우수 PB은행' 수상

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 10일 글로벌 PB어워드에서 대한민국 최우수 PB은행에 선정됐다
- 하나은행은 대한민국 최우수 가업승계·혁신 PB은행상을 처음 수상했다
- 하나은행은 자산관리 솔루션과 맞춤형 특화 서비스에서 높은 평가를 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 글로벌 금융 전문 매체 더 뱅커(The Banker)와 PWM이 공동 주최한 '제18회 글로벌 PB어워드'에서 '대한민국 최우수 PB은행'에 선정됐다고 10일 밝혔다.
하나은행은 올해 국가별 부문에서 '대한민국 최우수 가업승계 PB은행'과 '대한민국 최우수 혁신 PB은행' 상을 처음 수상하며 자산관리 서비스 역량을 인정받았다. 지난 2011년 국내 시중은행 최초로 '대한민국 최우수 PB은행'에 선정된 이후 해당 매체에서만 통산 14회째 수상 기록을 이어가고 있다.
더 뱅커는 지난 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 시상식을 통해 하나은행이 ▲생애주기별 종합 자산관리 솔루션 구축 ▲상속·증여 및 패밀리오피스 등 맞춤형 특화 서비스 제공 ▲고객 중심의 상품·서비스 차별화 등에서 높은 평가를 받았다고 설명했다.
하나은행 자산관리그룹 관계자는 "변화하는 금융환경과 고객 니즈에 발맞춰 자산관리 서비스를 운용하고 있다"며 "차별화된 자산관리 솔루션과 전문성을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com