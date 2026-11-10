한강 조망에 스카이 풀빌라…DL이앤씨, '아크로 성수' 홍보관 개관

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압구정역 인근 조합원 홍보관 개관

VR·모형·조망 체험존 운영

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = DL이앤씨가 서울 성수전략정비구역 제2지구(성수2지구) 재개발 사업에 제안한 '아크로 성수(ACRO SEONGSU)'의 공식 홍보관을 열고 조합원들에게 설계와 사업조건을 선보인다.

아크로 성수 홍보관 내 모형도 [자료=DL이앤씨]

DL이앤씨는 성수2지구 재개발 조합에 제안한 아크로 성수의 공식 홍보관을 개관했다고 10일 밝혔다.

홍보관은 서울 강남구 압구정역 인근에 마련됐다. 조합원을 대상으로 사업 전반에 대한 브리핑과 영상·가상현실(VR) 관람, 모형존, 조망 체험존 등을 운영한다. 설계와 조경, 커뮤니티, 사업조건을 직접 체험하고 비교할 수 있도록 콘텐츠를 구성했다.

아크로 성수는 지하 6층~지상 최고 62층, 9개 동, 총 2350가구 규모다. 총공사비는 2조137억원이며 조합은 오는 21일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이다.

DL이앤씨는 한강 수변 입지와 도심 접근성, 성수의 문화적 특성에 하이엔드 주거를 더한다는 구상을 제시했다. 설계 콘셉트는 아치 구조의 정점에서 전체 균형을 완성하는 '키스톤(KEYSTONE)'이다. 성수의 다양한 가치를 하나로 모으는 중심이 되겠다는 의미를 담았다.

한강과 서울숲, 성수의 도시 문화를 누릴 수 있는 입지를 바탕으로 아크로의 조망 특화 설계 역량과 글로벌 설계사들의 협업을 결합할 계획이다.

주동 배치는 한강 조망을 단지 전체로 확대하는 데 초점을 맞췄다. 배치를 효율화해 광폭 조망축과 하이필로티를 확보하고, 회사가 제시한 'S급 한강 조망 가구'를 조합원 가구 수 대비 110% 수준으로 늘렸다. 3면으로 펼쳐지는 서라운드 조망과 한강변 최고 수준을 목표로 한 천장고를 적용해 개방감을 높인다는 구상이다.

외관은 건축 디자인 그룹 '아르카디스(Arcadis)'와 협업한다. 동과 동을 잇는 스카이브릿지와 곡선형 파노라마 외관을 제안했다. 초고층 구조 설계에는 영국 '에이럽(ARUP)'이 참여한다.

조경은 글로벌 조경 디자인 그룹 'MSP(Martha Schwartz Partners)'가 맡아 조경과 예술을 결합한 '아크로 가든 컬렉션'을 선보인다. 한강 풍경을 담은 중앙광장 '키스톤 코트'와 입체적인 선큰정원 '시크릿 밸리', 테마 정원과 산책로를 단지 곳곳에 배치할 계획이다. 경관조명은 독일 쾰른 대성당의 조명을 설계한 '리히트 쿤스트 리히트(Licht Kunst Licht)'가 담당한다.

커뮤니티는 호텔·라이프스타일 디자인 스튜디오 '야부 푸셸버그(Yabu Pushelberg)'가 설계한다. 성수 최대 규모를 목표로 제안한 '클럽 아크로'에는 실내 인피니티풀과 프라이빗 웰니스 클럽, 그랜드 시네마 등이 들어선다.

최고층에는 '스카이 아트 다이닝'과 '스카이 라이브러리', '스카이 풀빌라' 등 한강 조망에 특화한 커뮤니티를 조성할 계획이다.

가구 내부에는 전용면적 400·600㎡ 규모의 슈퍼 펜트하우스를 비롯해 파노라마 하우스와 테라스 하우스 등 특화평면을 도입했다. 중대형 평형도 확대해 조합원의 선택 폭을 넓혔다.

주요 사업조건으로는 ▲조합 사업비 전액 CD+0% 금리 ▲이주비 주택담보인정비율(LTV) 100% 조달 ▲조합원 분담금 입주 후 최대 4년 유예를 제시했다.

공사비 물가 인상분 400억원은 시공사가 부담하고 실착공 이후에는 물가변동에 따른 공사비 인상이 없는 확정공사비 조건을 내놨다. 미분양이 발생하면 100% 대물인수하는 조건도 포함했다. DL이앤씨는 이를 통해 조합 부담을 낮추고 사업성을 개선한다는 계획이다.

DL이앤씨 관계자는 "아크로는 한강변 하이엔드 주거의 기준을 새롭게 써 온 하이엔드 브랜드"라며 "아크로의 설계 역량과 주거 철학을 더해, 성수의 중심에서 미래가치를 이끄는 랜드마크를 완성할 것"이라고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. '아크로 성수' 홍보관은 어디에 있고, 누가 무엇을 볼 수 있나요?

A. 홍보관은 서울 강남구 압구정역 인근에 마련됐으며, 성수전략정비구역 제2지구 조합원을 대상으로 운영합니다. 조합원은 사업조건에 대한 설명을 듣고 영상과 가상현실(VR), 단지 모형, 조망 체험존을 통해 건물 배치와 한강 조망, 조경·커뮤니티 설계를 확인할 수 있습니다.

Q. 재개발 규모는 어느 정도이며, DL이앤씨가 시공사로 확정됐나요?

A. DL이앤씨가 제안한 단지는 지하 6층~지상 최고 62층, 9개 동, 2350가구 규모이며 총공사비는 2조137억원입니다. 아직 시공사는 확정되지 않았으며, 조합은 11월 21일 시공사 선정 총회를 열 예정입니다.

Q. 더 많은 가구에서 한강을 볼 수 있도록 어떤 설계를 제안했나요?

A. 건물 배치를 조정해 한강을 향한 시야를 넓히고, 건물 하부를 높게 비우는 필로티와 3면 조망 설계를 제안했습니다. DL이앤씨가 'S급 한강 조망'으로 분류한 가구 수는 전체 2350가구가 아닌 조합원 가구 수를 기준으로 110% 수준입니다.

Q. 조경과 커뮤니티, 주택 평면은 어떻게 구성했나요?

A. 조경 설계사 MSP는 한강 풍경을 담은 중앙광장 '키스톤 코트'와 지면보다 낮게 조성하는 정원 '시크릿 밸리'를 제안했습니다. 커뮤니티 설계는 야부 푸셸버그가 맡아 '클럽 아크로'에는 실내 인피니티풀과 영화관을, 최고층에는 한강을 바라보는 다이닝 공간과 도서관, 풀빌라를 계획했습니다. 주택 평면으로는 전용면적 400㎡·600㎡의 슈퍼 펜트하우스와 파노라마 하우스, 테라스 하우스 등을 제시했습니다.

Q. 조합원의 자금 부담과 공사비 인상 위험을 줄이기 위해 어떤 조건을 내놨나요?

A. DL이앤씨는 조합 사업비 전액에 양도성예금증서(CD) 금리만 적용하고, 이주비는 주택담보인정비율(LTV) 100%로 조달하는 조건을 제안했습니다. 조합원 분담금은 입주 후 최대 4년까지 납부를 미룰 수 있도록 했습니다. 물가 상승에 따른 공사비 인상분 400억원은 시공사가 부담하고, 실제 착공 이후에는 물가가 올라도 공사비를 인상하지 않으며, 미분양 물량은 시공사가 전량 대물로 인수한다는 조건도 제시했습니다.

chulsoofriend@newspim.com