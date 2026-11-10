한국투자증권, 모간스탠리운용과 맞손…글로벌 리서치 국내 독점 제공

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 9일 모간스탠리운용과 해외 투자정보·상품 확대를 위한 업무협약을 체결했다
- 양사는 모간스탠리운용의 글로벌 시장 분석자료를 국내 투자자에게 독점 제공한다
- 공동 투자상품 개발과 세미나·교육, 맞춤형 자산관리 협력도 추진한다
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공동 투자상품·자산관리 서비스 협력
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 글로벌 금융회사 모간스탠리운용과 손잡고 해외 투자정보와 금융상품 공급을 확대한다. 모간스탠리운용의 글로벌 시장 분석자료를 국내 투자자에게 독점 제공하고 공동 투자상품 개발과 자산관리 서비스 분야에서도 협력을 추진한다.
10일 한국투자증권에 따르면 양사는 지난 9일 서울 여의도 한국투자증권 본사에서 글로벌 투자상품과 리서치 서비스 확대를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 김성환 한국투자증권 사장과 마이크 레빈 모간스탠리운용 아시아 대표 등 양사 주요 경영진이 참석했다.
이번 협약에 따라 한국투자증권은 모간스탠리운용의 글로벌 투자전문가들이 작성한 시장 전망과 경제 분석자료 등을 국문으로 제공한다. 해당 콘텐츠는 모바일트레이딩시스템(MTS) '한국투자' 앱과 홈페이지를 통해 국내 독점 공급한다.
금융상품 분야에서도 협력을 확대한다. 한국투자증권은 최근 모간스탠리운용의 글로벌 주식 투자 전략을 활용한 '한국투자모건스탠리글로벌오퍼튜니티' 펀드를 출시했다.
양사는 모간스탠리운용 소속 투자전략가와 전문가들이 참여하는 고객 세미나와 온라인 설명회(웨비나)를 추진한다. 한국투자증권 임직원을 대상으로 전문 교육 프로그램도 운영할 계획이다. 향후 랩어카운트 등 맞춤형 자산관리 서비스 분야에서도 협력 방안을 검토한다.
한국투자증권은 앞서 JP모간과 피델리티, 핌코(PIMCO) 등 글로벌 금융회사와 전략적 제휴를 맺었다. 이번 협약을 통해 해외 리서치 콘텐츠와 투자상품 공급 기반을 추가로 확보했다.
김성환 한국투자증권 사장은 "글로벌 투자환경이 복잡해질수록 우수한 투자상품뿐 아니라 신뢰도 높은 전문 정보에 대한 고객 수요도 커지고 있다"며 "전문적인 투자정보 제공과 우수한 금융상품 공급을 통해 고객의 투자 선택지를 넓히고 자산관리 서비스의 질을 높여 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com