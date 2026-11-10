NH아문디운용, 삼성전기 25% 담은 AI 기판 ETF 상장

AI 핵심 요약beta
- NH아문디자산운용은 10일 삼성전기 중심 AI 기판 ETF를 출시했다
- ETF는 삼성전기 비중을 25%로 고정하고 관련 기업 9곳에 분산 투자한다
- MLCC·반도체 기판 제조사와 소재·장비 기업을 투자 대상으로 선정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
삼성전기 비중 분기별 조정…최대 25% 유지
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH-Amundi자산운용이 삼성전기를 25% 비중으로 편입하고 인공지능(AI) 서버용 핵심 부품인 적층세라믹커패시터(MLCC)와 반도체 기판 관련 기업에 투자하는 상장지수펀드(ETF)를 선보인다.
10일 NH-Amundi자산운용에 따르면 'HANARO 삼성전기고정AI핵심기판 ETF'는 삼성전기를 비롯해 국내 AI 기판 밸류체인에 속한 10개 종목에 투자하는 상품이다.
핵심 편입 종목인 삼성전기는 MLCC와 반도체 패키지 기판인 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA)를 모두 생산하는 기업이다. ETF는 삼성전기 비중을 25%로 설정하고 주가 변동에 따라 비중이 달라지더라도 분기마다 정기변경을 통해 다시 25%로 조정한다.
나머지 75%는 AI 기판 관련 9개 종목에 분산 투자한다. 대규모 언어모델(LLM)을 활용해 기업 공시와 뉴스, 증권사 리포트 등을 분석하고 MLCC·기판 테마 관련도가 높은 종목을 선정한다.
종목별 편입 비중은 테마 관련도와 시가총액을 반영해 결정하며 삼성전기를 제외한 개별 종목의 편입 상한은 20%다. 반도체 패키지 기판과 고다층 기판(MLB) 제조업체뿐 아니라 관련 소재·장비 기업도 투자 대상에 포함한다.
지난달 말 기준 주요 편입 종목은 삼성전기에 이어 ▲LG이노텍 ▲두산 ▲이수페타시스 ▲대덕전자 순이다. 이 밖에 심텍과 코리아써키트, 태성, 티엘비, 해성디에스 등을 담고 있다.
김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "AI 서버의 연산 성능이 높아지면서 전력을 안정적으로 공급하는 MLCC와 고성능 기판의 탑재량도 함께 늘고 있다"며 "HANARO 삼성전기고정AI핵심기판 ETF는 MLCC와 기판을 모두 생산하는 삼성전기를 중심으로 국내 AI 기판 밸류체인을 한 번에 담을 수 있는 상품"이라고 말했다.
plum@newspim.com