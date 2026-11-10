빗썸, 국가고객만족도(NCSI) 디지털자산거래소 부문 1위 선정

AI 핵심 요약beta
- 빗썸이 10일 2026 국가고객만족도 디지털자산거래소 1위에 선정됐다
- 빗썸은 고객 기대수준·인지품질·인지가치에서 업종 평균을 웃돌았다
- 간편 계좌 개설과 빗썸AI 등 편의 기능 강화가 성과로 이어졌다고 설명했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 빗썸이 한국생산성본부가 주관하는 '2026 국가고객만족도(NCSI)' 조사에서 올해 신설된 디지털자산거래소 부문 1위에 선정됐다고 10일 밝혔다.
한국생산성본부가 주관하는 NCSI 조사는 해당 서비스를 실제 이용한 고객의 만족도를 평가하는 지표다. 올해 금융 업종에 디지털자산거래소 부문이 신설된 가운데, 빗썸은 조사 대상 기업 중 가장 높은 점수를 받아 해당 부문 첫 1위를 기록했다. 특히 고객 기대수준과 인지품질, 인지가치 등 주요 평가 항목에서 업종 평균을 웃도는 평가를 받았다.
빗썸 측은 플랫폼 접근성 강화와 거래 편의성 개선 노력이 이번 결과로 이어졌다고 설명했다. 빗썸은 최근 간편 비대면 계좌 개설 서비스 도입, 실시간 시장 정보 요약 기능인 '빗썸AI' 출시 등 이용자 편의 기능을 늘렸다. 아울러 고객센터에 음성인식 상담지원 시스템을 구축해 상담 절차를 보완했다.
빗썸 관계자는 "고객이 서비스를 이용하며 체감한 만족도가 반영된 평가"라며 "거래 환경을 개선하기 위한 서비스 정비를 이어갈 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com