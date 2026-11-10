삼성자산운용, KODEX 커버드콜 ETF 개인 순매수 3조원 돌파

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용은 10일 KODEX 200타겟위클리커버드콜에 개인자금 3조원 넘게 유입됐다고 밝혔다
- 해당 ETF 순자산은 4조7757억원으로 국내 커버드콜 ETF 중 최대 규모를 기록했다
- 코스피200 기반 상품으로 연간 15% 수준 옵션 프리미엄과 월분배를 추구한다
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성자산운용의 'KODEX 200타겟위클리커버드콜' 상장지수펀드(ETF)에 연초 이후 개인투자자 자금이 3조원 넘게 유입됐다. 국내 상장 커버드콜 ETF 가운데 개인 순매수 규모와 순자산 모두 1위를 기록했다.
10일 삼성자산운용에 따르면 KODEX 200타겟위클리커버드콜의 연초 이후 개인 누적 순매수액은 3조2047억원으로 집계됐다. 최근 한 달 동안에도 개인투자자 자금 4811억원이 유입됐다.
순자산은 4조7757억원으로 국내 상장 커버드콜 ETF 가운데 최대 규모다. 지난 7월 상장한 'KODEX 200커버드콜액티브' 역시 상장 이후 4개월이 채 지나지 않아 개인 누적 순매수액 1조1972억원을 기록했다.
KODEX 200타겟위클리커버드콜은 코스피200 지수를 기초자산으로 주 단위 콜옵션 매도를 통해 연간 15% 수준의 옵션 프리미엄 수익을 추구하는 상품이다. 코스피200 구성 종목의 배당수익도 분배 재원으로 활용한다.
분배금 지급 기준일은 매월 15일이다. 지난 10월에는 1좌당 281원을 지급해 분배율 1.57%를 기록했다. 최근 1년간 누적 분배금은 3235원으로 분배율은 22.25%다. 11월 분배금을 받으려면 오는 11일까지 해당 ETF를 매수해야 한다.
이대환 삼성자산운용 매니저는 "변동성 장세의 대안으로 커버드콜 ETF에 대한 투자자들의 관심이 높은 상황"이라며 "KODEX 200타겟위클리커버드콜을 통해 주가 상승 참여와 옵션 프리미업 비과세, 월분배 전략을 하나의 상품으로 구사할 수 있다"고 말했다.
한편 삼성자산운용의 국내 커버드콜 ETF 순자산은 총 11조4399억원으로 시장 점유율 44.6%를 기록하고 있다.
plum@newspim.com