테크로스, 탄소중립 녹색경영대상서 국무총리 표창

AI 핵심 요약beta
- 테크로스는 6일 탄소중립 녹색경영대상에서 국무총리 표창을 수상했다
- 선박평형수 처리장치와 고효율 수전해 시스템 개발 성과를 인정받았다
- 스마트팩토리 도입과 탄소배출 저감 등 녹색경영을 실천해 왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 테크로스가 지난 6일 열린 '2026 탄소중립 녹색경영대상'에서 친환경 기술 개발과 녹색경영 실천 공로를 인정받아 국무총리 표창을 수상했다.
산업통상부와 기후에너지환경부가 공동 주관하는 이 행사는 온실가스 감축, 친환경 산업 발전, 지속가능경영 실천 등을 통해 국가 탄소중립 목표 달성에 기여한 기업 및 기관을 대상으로 진행된다.
테크로스는 선박평형수 처리장치와 차세대 그린수소 생산을 위한 고효율 수전해 시스템 개발 등 친환경 기술 혁신과 녹색경영 실천에 기여한 공로를 인정받았다.
회사는 독자적인 원천기술을 기반으로 친환경 조선기자재와 그린수소 생산 시스템의 기술 고도화를 추진하며 자원 절약과 친환경 소재 전환에 기여했다. 또한 스마트 팩토리 도입으로 제조 및 공정 효율성을 높이고 탄소 배출 저감 활동을 확대했으며, 글로벌 ESG 표준에 부합하는 지속가능경영 체계를 구축한 점이 수상 배경으로 꼽혔다.
테크로스 박석원 대표이사는 "이번 수상은 친환경 기술 개발과 지속가능경영을 위해 노력해 온 성과를 인정받았다는 점에서 의미 있다"며, "앞으로도 기술 혁신을 통해 탄소중립에 기여할 수 있는 제품 개발에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.
한편, 부방그룹 계열사인 테크로스는 World Hydrogen Expo 2026에도 출전하며 미래 에너지 사업 및 탄소중립 기술 개발에 참여하고 있다.
whitss@newspim.com