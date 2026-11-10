우리은행, 연말 맞아 DC·IRP 퇴직연금 '키우자, 굴리자' 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 우리은행은 10일 퇴직연금 신규·추가입 고객 대상 이벤트를 시작했다
- 신규 가입 후 잔액 10만원 이상 유지하면 배달의민족 쿠폰을 지급한다
- 기존 계좌 순증액 100만원 이상 고객에게도 1만원 쿠폰을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 지난 9일부터 오는 12월 31일까지 '키우자, 굴리자 퇴직연금' 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 연말을 맞아 퇴직연금을 신규 개설하거나 기존 계좌에 추가 입금한 고객을 대상으로 진행된다.
이벤트 기간 우리은행 확정기여형 퇴직연금(DC)이나 개인형 퇴직연금(IRP)에 새로 가입하고 오는 12월 31일 기준 계좌 잔액을 10만원 이상 유지하면 1만5000원 상당의 배달의민족 쿠폰을 받게 된다. 기존 DC·IRP 계좌의 경우 행사 기간 순증액이 100만원 이상이면 1만원 쿠폰이 지급된다.
우리은행 구병수 연금사업부장은 "연말을 맞아 퇴직연금 납입액을 점검하고 내년 노후자금 계획을 세우는 계기가 되기를 기대한다"며 "연금자산을 편리하게 관리할 수 있도록 서비스를 개선하겠다"고 말했다.
한편 우리은행은 최근 퇴직연금 시스템을 개편하고 관련 체험 이벤트를 마련했다. 개편된 시스템에서는 연금자산과 예상 수령액 조회가 가능하며, 상장지수펀드(ETF) 실시간 시세 조회 및 당일 매매 기능이 추가됐다. 아울러 IRP 비대면 가입 절차를 축소하고 DB·DC 비대면 신규 가입 기능을 도입했다.
우리은행 DC·IRP 가입 고객이 새 서비스를 이용한 뒤 댓글을 남기면 선착순으로 배달의민족 5000원 쿠폰이 제공되며, 비대면으로 개인형 IRP에 가입하는 고객을 대상으로는 운용관리 및 자산관리 수수료를 면제하고 있다.
eoyn2@newspim.com