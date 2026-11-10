미래에셋자산운용, 코스피200 투자·월중 배당 ETF 신규 상장

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용은 10일 코스피200 기반 커버드콜 ETF를 신규 상장했다
- 신규 ETF는 성장주 약 100개를 선별하고 시장별 옵션 매도 비중을 조절한다
- 기존 배당형 ETF와 함께 보유하면 12월부터 매월 두 차례 분배금을 받는다
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12월부터 월중 분배…월 2회 수령 가능
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 미래에셋자산운용이 코스피200 지수를 기반으로 성장주 투자와 커버드콜 전략을 결합한 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다. 기존 배당형 커버드콜 ETF와 함께 투자하면 매월 두 차례 분배금을 받을 수 있도록 상품 라인업을 확대했다.
10일 미래에셋자산운용에 따르면 'TIGER 200커버드콜액티브 ETF(0262B0)'는 코스피200 대비 초과수익을 추구하는 액티브 주식 포트폴리오에 시장 상황에 따라 옵션 매도 비중을 조절하는 커버드콜 전략을 결합한 상품이다.
벤치마크는 '코스피200 커버드콜 5% OTM 지수'다. 기업 이익과 자금 흐름, 거시경제 지표 등을 분석하는 퀀트 방식으로 코스피200 구성 종목 가운데 성장성이 높은 기업 약 100개를 선별한다. 포트폴리오는 매월 시장 상황에 맞춰 조정한다.
옵션 매도 비중은 시장 전망과 국면별 분석 모델을 바탕으로 결정한다. 옵션 가격에 반영된 변동성과 가격 괴리 등을 분석해 상대적으로 고평가된 옵션을 매도하는 전략이다. 기존 'TIGER 배당커버드콜액티브 ETF'에도 동일한 옵션 전략을 적용하고 있다.
국내 상장 커버드콜 ETF의 국내 옵션 프리미엄 수익에는 배당소득세 15.4%가 부과되지 않는다. 해당 수익은 금융소득종합과세와 건강보험료 산정 대상에서도 제외된다. 미래에셋자산운용에 따르면 기존 TIGER 배당커버드콜액티브 ETF의 최근 1년 분배금 가운데 약 94%가 비과세 수익으로 구성됐다.
신규 ETF는 오는 12월부터 매월 15일을 분배금 지급 기준일로 운영한다. 기존 TIGER 배당커버드콜액티브 ETF는 매월 마지막 영업일을 기준으로 분배금을 지급해 두 상품을 함께 보유하면 월 2회 분배금을 받을 수 있다.
이정환 미래에셋자산운용 전략ETF운용본부 상무는 "TIGER 200커버드콜액티브는 KOSPI200을 기반으로 성장성에, TIGER 배당커버드콜액티브는 안정성에 초점을 둔 포트폴리오"라며 "동일한 옵션 전략을 활용하는 두 상품을 함께 담으면 분배금을 월 2회 받을 수 있다"고 말했다.
plum@newspim.com