한투운용, 美 S&P500 동일가중 펀드 1년 수익률 13.7%…유형 1위

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용은 10일 미국S&P500동일가중펀드가 주요 수익률 1위를 기록했다고 밝혔다.
- 해당 펀드는 최근 1년 수익률 13.70%로 유형 평균을 8.36%포인트 웃돌았다.
- S&P500 500개 종목에 동일 투자하고 환매대금 지급 기간도 단축한 상품으로 알려졌다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자신탁운용의 '한국투자미국S&P500동일가중모레드림 펀드'가 국내 미국 S&P500 투자 공모펀드 가운데 최근 3개월부터 1년까지 주요 수익률 구간에서 1위를 기록했다.
대형 기술주에 집중하는 대신 S&P500 구성 종목에 동일한 비중으로 분산 투자하는 전략이 성과를 낸 것으로 풀이된다.
10일 한국투자신탁운용에 따르면 펀드평가사 에프앤가이드 집계 기준 해당 펀드의 최근 1년 수익률은 13.70%로 동일 유형 1위를 기록했다. 같은 기간 유형 평균 수익률인 5.34%를 8.36%포인트 웃돌았다.
기간별 수익률은 ▲3개월 -1.33% ▲6개월 5.22% ▲연초 이후 9.89%로 모두 동일 유형 1위를 차지했다. 해당 기간 유형 평균 수익률은 각각 -5.76%, -2.80%, 3.38%다.
이번 성과는 지난 9일 기준으로 집계됐다. 국내 설정된 S&P500 투자 공모펀드는 상장지수펀드(ETF)를 제외하고 총 12개이며 클래스 기준으로는 145개다. 3개월 구간을 제외한 나머지 구간에서 1위를 기록한 클래스는 환헤지형 H(C-F)다.
해당 펀드는 S&P500 지수를 구성하는 500개 종목에 동일한 비중으로 투자한다. 시가총액이 큰 일부 빅테크 기업에 대한 집중도를 낮추고 정보기술(IT)뿐 아니라 산업재와 금융, 헬스케어 등 다양한 업종에 분산 투자하는 방식이다.
환매대금 지급 기간을 단축한 '모레드림' 구조도 특징이다. 일반적인 해외 주식형 공모펀드는 환매대금 지급까지 약 9영업일이 걸리지만 해당 펀드는 오후 5시 이전 환매 신청 시 3영업일째 기준가격을 적용하고 같은 날 대금을 지급한다. 오후 5시 이후 신청하면 4영업일째 기준가격을 적용해 지급한다.
투자자는 환헤지형(H)과 환노출형(UH), 미국달러형(USD) 가운데 선택할 수 있다. 지난 9일 기준 3개 시리즈의 합산 설정액은 321억원이다.
이우종 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 책임은 "한국투자미국S&P500동일가중모레드림 펀드는 특정 테마의 유행이 아닌 미국의 구조적 장기 성장을 이끌며 미국 경제를 광범위하게 떠받치는 수백 개의 우량 기업에 고르게 투자할 수 있는 상품"이라고 설명했다.
이어 "동일가중 방식으로 변동성이 심한 장세에서 하방 리스크 방어와 포트폴리오 전반의 상승을 동시에 추구한다"며 "빠른 자금 회수가 가능한 구조를 통해 공모펀드의 단점으로 지목되던 환금성 문제까지 해소했다"고 전했다.
plum@newspim.com