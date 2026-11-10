어피닛, 생성형 AI 금융심사 지표 관련 특허 등록

AI 핵심 요약beta
- 어피닛은 10일 생성형 AI 응답을 금융 심사 위험 지표로 전환하는 특허를 등록했다
- 해당 기술은 AI 응답과 실제 연체 데이터를 결합해 고객별 연체확률을 산출한다
- 어피닛은 국가·언어·상품별 보정 함수를 적용해 해외 금융 서비스에 활용할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
모델 재학습 없이 국가·상품별 위험 수준 반영
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 인공지능(AI) 금융 기업 어피닛(AFINIT)은 생성형 인공지능(AI)의 응답을 금융 심사 위험 지표로 전환하는 기술에 대한 특허 등록을 완료했다고 10일 밝혔다.
등록 특허의 명칭은 '생성형 인공지능 기반 대출심사 응답 토큰의 로그확률을 활용한 대출심사 연체확률 산정과 보정 방법 및 이를 실행하기 위한 컴퓨팅 장치'다. 생성형 AI가 내놓는 승인·거절 등의 응답 정보를 고객별 연체확률로 변환하고 보정해 실제 심사와 위험 관리에 활용할 수 있도록 한 기술이다.
생성형 AI는 소득과 신용정보 같은 정형 데이터뿐 아니라 금융 명세서와 상담 기록 등 비정형 정보를 함께 해석해 심사를 보조할 수 있다. 다만 승인이나 거절이라는 응답만으로는 같은 승인 고객 사이에서도 서로 다른 위험 수준을 세밀하게 구분하기 어렵다는 설명이다.
어피닛은 AI의 응답 정보와 과거 고객의 실제 연체 데이터를 연결하는 보정 절차를 개발했다. 먼저 고객 정보를 바탕으로 심사용 질문과 지시문을 구성하고 AI가 승인·거절·검토 중 하나로 응답하도록 한다. 이후 해당 응답이 생성될 확률을 나타내는 '토큰 로그확률'을 확보하고 이를 거절 응답에 대한 확률값으로 변환한다.
회사는 이 확률값을 과거 실측 연체 데이터와 결합해 보정 함수를 학습하고 해당 금융 환경에 적합한 연체확률을 산출한다. 생성형 AI 모델 전체를 다시 학습하지 않고 보정 함수를 재학습하는 방식으로 시장 변화에 대응할 생성형AI수 있다는 설명이다.
산출된 지표는 사전에 설정한 심사 기준에 따라 승인·거절·수동심사를 구분하거나 고객별 한도와 금리를 차등화하는 데 활용할 수 있다.
국가와 언어, 상품군이 달라지는 경우에도 해당 환경의 데이터를 활용해 보정 함수를 별도로 학습할 수 있도록 설계했다. 어피닛은 이를 바탕으로 해외 금융 서비스 확대에 활용할 계획이다.
이철원 어피닛 대표는 "이번 특허는 생성형 AI의 응답을 실제 금융 위험 지표로 연결하고, 시장 변화에 맞춰 조정할 수 있는 기술을 확보했다는 데 의미가 있다"며 "국가마다 다른 금융 환경과 고객 특성을 반영할 수 있는 기술적 기반을 바탕으로 해외 확장에 필요한 대응력을 높여 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com