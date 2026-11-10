노랑풍선, 日 '호텔 인터게이트 오사카 우메다'와 협력

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선은 9일 오사카 호텔 인터게이트를 패키지에 처음 도입했다
- 노랑풍선은 7일 CJ온스타일에서 해당 호텔 상품을 선보였다
- 노랑풍선은 현지 호텔 협력으로 일본 여행상품을 다양화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 노랑풍선이 일본 오사카의 '호텔 인터게이트 오사카 우메다'를 패키지 여행 상품에 처음 도입했다고 9일 밝혔다. 지난 7일 CJ온스타일을 통해 해당 호텔을 활용한 상품을 첫 선보였다.
이번 협력은 노랑풍선 최명선 부사장이 일본 현지를 방문해 호텔 인터게이트 관계자들과 객실 공급 및 판매 활성화 방안, 향후 협력 방향 등을 논의하며 추진됐다.
회사에 따르면 일본은 올해 동계시즌에도 주요 예약 지역으로 높은 인기를 유지하고 있다. 특히 오사카는 뛰어난 접근성과 다양한 관광·쇼핑 콘텐츠를 바탕으로 꾸준한 여행 수요를 보이는 지역이다. 노랑풍선은 현지 호텔과의 협력을 통해 고객 선호에 부합하는 숙박 시설을 확보하고 상품 구성을 다양화할 방침이다.
호텔 인터게이트는 일본 호텔·리조트 운영 기업 그란비스타 호텔앤리조트가 운영하는 브랜드다. 도쿄·교토·히로시마·가나자와·오사카 등 일본 주요 도시에 지점을 두고 있다. 오사카 우메다점은 상업·교통 중심지인 우메다에 위치해 주요 관광명소와 쇼핑시설로 이동하기 편리하다. 50여 가지 메뉴의 조식을 제공하며, 투숙객 전용 라운지와 시간대별 무료 음료·간식 서비스, 일본식 차즈케 야식 등을 운영한다.
노랑풍선은 일본 법인 YBJ(옐로우 밸런 재팬)를 중심으로 현지 시장과의 접점을 넓혀가고 있다. 강원우 대표를 중심으로 일본 각 지역의 호텔과 관광 인프라, 차별화된 관광 콘텐츠를 발굴하고 현지 업계와의 네트워크를 활용해 지역별 특색을 반영한 상품 개발을 추진할 계획이다.
노랑풍선 관계자는 "이번 현지 방문과 협력 논의를 통해 오사카 여행객들에게 새로운 숙박 선택지를 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 현지 업계와의 교류를 바탕으로 고객 만족도를 높일 수 있는 차별화된 여행 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com