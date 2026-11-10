"헥토파이낸셜, 간편현금결제·PG 성장에 실적 개선 지속" - 유진투자

AI 핵심 요약beta
- 유진투자증권은 10일 헥토파이낸셜의 주력 결제사업 성장이 이어졌다고 분석했다
- 헥토파이낸셜은 3분기 매출 526억원, 영업이익 48억원을 기록했다
- 간편결제·PG 성장과 신사업 확대로 4분기 수익성 개선이 예상됐다
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스테이블코인·AI 결제 시장 진출
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 유진투자증권은 10일 간편현금결제와 PG(전자지급결제대행), 가상계좌 등 결제서비스를 제공하는 헥토파이낸셜에 대해 주력 결제사업의 안정적인 성장세가 이어지고 있다고 분석했다.
박종선 유진투자증권 연구원은 "3분기 매출은 시장 컨센서스에 부합했고 영업이익은 소폭 하회했다"며 "주력 결제사업을 기반으로 8분기 연속 두 자릿수 매출 증가율을 기록했다"고 밝혔다.
헥토파이낸셜의 3분기 연결 매출은 526억원으로 전년 동기 대비 14.9% 증가했고 영업이익은 48억원으로 6.2% 늘었다. 매출은 시장 기대치 530억원에 부합했지만 영업이익은 컨센서스 55억원을 12.7% 밑돌았다.
최근 4개 분기 연속 500억원대 매출을 기록했다. 간편현금결제와 PG 서비스가 성장을 이끌었다. 3분기 간편현금결제 매출은 120억원으로 전년 동기 대비 12.5% 증가했고 PG 서비스 매출은 250억원으로 14.1% 늘었다. 매출 비중은 각각 22.8%, 47.5%를 기록했다.
박 연구원은 "신규 가맹점 확대와 거래량 증가가 간편현금결제와 PG 서비스 성장을 견인했다"며 "간편현금결제는 2025년 1분기 이후 전년 동기 대비 높은 성장세를 지속하고 있다"고 설명했다.
기타 매출도 80억원으로 전년 동기 대비 41.9% 증가했다. 크로스보더 정산과 모바일 쿠폰 서비스 등 신규 서비스 확대와 헥토엔링크, 허니콘 등 자회사 편입 효과가 반영됐다.
4분기에는 수익성 개선도 예상됐다. 유진투자증권은 4분기 매출을 577억원, 영업이익을 62억원으로 전망했다. 전년 동기 대비 각각 12.7%, 72.5% 증가하는 수준이다.
박 연구원은 "기존 주력 결제사업을 기반으로 안정적인 외형 성장이 이어지는 가운데 4분기에는 영업이익 증가폭도 확대될 것으로 예상한다"고 말했다.
신사업에서는 스테이블코인과 인공지능(AI) 기반 결제 서비스 확대가 주목된다. 헥토파이낸셜은 올해 초 CPN(Circle Payment Network)에 국내 최초 파트너로 참여한 데 이어 글로벌 달러 기반 스테이블코인 인프라인 OUSD(Open USD) 생태계에도 합류했다.
AI 결제 분야에서는 AI 에이전트 신원확인과 거래 위험관리 기술을 보유한 t54Labs와 협력하고 있다. 결제 편의성뿐 아니라 거래 신뢰성과 안전성을 확보하기 위한 시스템 구축을 추진 중이다.
유진투자증권은 올해 헥토파이낸셜의 매출을 2179억원, 영업이익을 247억원으로 전망했다. 전년 대비 각각 16.2%, 58.5% 증가하는 수준이다. 내년에는 매출 2399억원, 영업이익 283억원으로 각각 10.1%, 14.6% 늘어날 것으로 예상했다.
nylee54@newspim.com