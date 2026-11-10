NHN, 게임·클라우드 성장에 3Q 분기 최대 실적 달성

AI 핵심 요약beta
- NHN은 10일 3분기 매출 7583억원과 영업이익 588억원을 기록했다.
- 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 21.2%, 112.6% 증가했다.
- 결제·기술 부문 성장과 AI GPU 사업 확대로 역대 최대 실적을 달성했다.
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = NHN이 2026년 3분기 매출과 영업이익에서 역대 분기 최대 실적을 달성했다.
NHN은 연결기준 2026년 3분기 매출 7583억원, 영업이익 588억원을 기록했다고 10일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 21.2%, 영업이익은 112.6% 증가한 수치로 매출과 영업이익 모두 역대 분기 최대치다.
3분기 부문별 매출을 살펴보면 게임 부문은 전년 동기 대비 10.7% 증가했다. 웹보드게임 매출이 규제 환경 변화에 따른 유저당 평균 매출 상승, 9월 추석 연휴 효과, 오프라인 대회 'HPT(Hangame Poker Tour)' 지속 흥행 등에 힘입어 전년 동기 대비 16.2% 상승한 가운데 특히 '한게임 모바일 포커'는 9월에 이어 10월까지 두 달 연속 월간 최대 매출을 달성했다.
결제 부문은 전년 동기 대비 21.5% 증가한 3976억원을 달성했다. NHN KCP는 3분기 총 거래금액이 17조3000억원으로 전년 동기 대비 30.5% 성장했다. 이중 해외가맹점 거래금액이 전년 동기 대비 75.4% 증가했고 전체 거래금액 대비 비중도 25.3%로 역대 최고 수준을 기록했다.
기술 부문은 전년 동기 대비 53.6%, 전 분기 대비 7.5% 증가한 1717억원을 달성했다. NHN클라우드는 인공지능 그래픽처리장치(AI GPU) 사업의 지속 성장에 힘입어 3분기 매출이 전년 동기 대비 75.5% 증가하는 동시에 안정적인 흑자 구조를 이어갔다.
정부 GPU 구축 사업으로 운영 중인 서울 양평 리전은 5년 간의 대외용 GPU 물량을 전량 판매했고 지난 8월에는 광주 국가 AI데이터센터에 최신 B300 GPU를 신규 투입한 데 이어 크래프톤 GPU 클러스터 사업의 매출 인식도 본격화되는 등 공공·민간 영역에서 사업 성과를 고르게 확대해 나가고 있다.
일본 기술법인 NHN테코러스도 AWS 리세일 사업의 견조한 성장으로 매출이 전년 동기 대비 20.8% 상승했다.
기타 부문은 경영효율화 영향이 지속됨에 따라 전년 동기 대비 12.4%, 전 분기 대비 10.8% 감소한 785억원을 기록했다.
게임 사업에서 향후 NHN은 경쟁력을 보유한 국내 웹보드게임과 일본 모바일게임의 라이브 운영에 역량을 집중하는 동시에 수익성이 낮은 일부 사업을 정비하며 사업 전반의 효율성을 높이고 내실 있는 성장을 이어 나갈 계획이다.
한일 협업의 첫 사례로 지난 9월 도쿄게임쇼에서 많은 호평을 받은 '환상세계의 푸치포용'은 내년 상반기 출시를 목표로 하고 있다.
결제 사업에서는 AI와 디지털자산 중심의 미래 결제 환경에 선제 대응하는 것을 목표로 스테이블코인 사업 준비에 그룹 역량을 집중하고 있으며 이와 함께 NHN KCP는 구글 표준 에이전트 결제 프로토콜 'AP2' 참여, 리눅스 재단 산하 '에이전틱 AI 파운데이션(AAIF)' 합류 등 글로벌 기술 생태계와 협력을 강화하며 AI 에이전트 기반 결제에 필요한 인프라 구축과 사업 기회를 적극 모색해 나가고 있다.
기술 사업을 이끄는 NHN클라우드는 빠르게 확대되는 GPU 수요에 대응하기 위해 내년 말까지 기존 인프라 포함 전체 약 100MW 규모의 AI데이터센터 운영을 목표로 인프라 확충에 박차를 가할 계획이다.
지난 8월 공개한 30MW 추가 확보와 관련해선 내년 4분기 준공 예정인 포항 AI데이터센터 내 20MW 규모 임차와 함께 내년 말 완공을 목표로 '광주연구개발특구'에 10MW 규모의 자체 인프라 구축을 추진하고 있다.
또한 전남광주통합특별시 장성군에 조성 중인 26MW 규모의 '장성파인 AI데이터센터'를 임차할 예정으로 기존 운영 중인 광주 국가 AI데이터센터 인접 부지에 자체 구축과 임차 방식의 신규 거점 두 곳을 확보함으로써 인프라 집적도를 높이고 운영 효율을 높여 나갈 계획이다.
이외에도 서울 가산, 인천 가좌 등 수도권 데이터센터를 임차 형태로 추가 확보해 B300 1700장 이상을 구축하고 내년 1월부터 서비스를 순차적으로 오픈하고 매출을 인식할 예정이다.
지난 7월 NHN클라우드 자회사로 편입된 '이노그리드' 실적은 3분기부터 반영되기 시작했으며, 공공·국방·금융 등 보안 요구 수준이 높은 프라이빗 클라우드 시장에서 시너지를 본격화하기 위한 준비를 이어가고 있다.
정우진 NHN 대표는 "핵심사업 전반이 고른 성장세와 흑자 기조를 이어가며 3분기에도 역대 최대 분기 실적을 달성할 수 있었다"며 "스테이블코인 및 AI 에이전트 결제, GPU 서비스 등 미래 성장동력이 될 사업에서 시장을 이끄는 선도 업체로 확고히 자리매김하며 견고한 성장 기반을 마련해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
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