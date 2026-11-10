한화에어로스페이스, 국내 최초 선박용 수소연료전지 형식승인 획득

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스는 10일 국내 최초 선박용 수소연료전지 형식승인을 획득했다.
- 이번 승인은 국내 최초이자 세계 다섯 번째 선급 형식승인 사례로 알려졌다.
- 한화에어로스페이스는 상업용 선박 탑재를 추진하고 해외 시장으로 확대할 계획이다.
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상업용 선박 탑재 추진…해외 조선소로 사업 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화에어로스페이스가 국내 최초로 선박용 수소연료전지 형식승인을 획득하며 친환경 선박 시장 공략에 나선다.
한화에어로스페이스는 한국선급(KR)으로부터 선박용 수소연료전지의 형식승인(Type Approval)을 획득했다고 10일 밝혔다. 선박용 수소연료전지가 선급 형식승인을 받은 것은 국내 최초이자 세계에서 다섯 번째다.
형식승인은 제품이 국제 해상 기술 표준과 선급 규정에 적합한지를 검증하는 절차다. 수소연료전지를 선박이나 시추선 등 해양구조물에 탑재하기 위해 필요한 인증으로, 극한 해상 환경에서의 성능과 안전성을 입증해야 한다.
한화에어로스페이스는 지난 2024년부터 200kW(킬로와트)급 선박용 수소연료전지 시스템을 개발해 왔다. 같은 해 노르웨이 선급 DNV로부터 선박용 고분자전해질연료전지(PEMFC)의 개념승인(AiP)을 획득한 바 있다.
이번에 형식승인을 받은 수소연료전지는 정격출력 200kW에서도 에너지 효율이 50%를 넘는 것이 특징이다. 높은 에너지 효율을 바탕으로 연료비를 절감하고 동일한 연료량으로 운항 거리를 늘릴 수 있어 장거리 운항 선박에도 적합하다는 설명이다.
한화에어로스페이스는 이번 인증을 계기로 상업용 선박에 수소연료전지 탑재를 추진할 계획이다. 향후 국내 사업 실적을 확보한 뒤 해외 조선소 등으로 사업 영역을 확대한다는 방침이다.
한화에어로스페이스 관계자는 "이번 형식승인은 수소연료전지를 실제 선박에 탑재할 수 있는 기술력을 공식 인정받은 결과"라며 "최근 해양환경규제 강화로 친환경 수소연료전지의 중요성이 커진 만큼 국내외 선박 시장 공략에 박차를 가하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com