한국광어양식연합회, 부산수산엑스포서 국산 광어 우수성 알려

AI 핵심 요약beta
- 한국광어양식연합회는 4일부터 6일까지 부산 국제수산엑스포에 참가했다
- 국산 양식 광어의 품질과 활용 가치를 알리며 소비 촉진 활동을 펼쳤다
- CJ프레시웨이·마트킹과 유통 물량 확대 및 판로 다변화를 논의했다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한국광어양식연합회는 지난 11월 4일부터 6일까지 부산 벡스코 제1전시장에서 열린 '2026부산국제수산엑스포'에 참가해 국산 양식 광어의 우수성을 알리고 소비 촉진 활동을 진행했다고 밝혔다.
이번 박람회에서 한국광어양식연합회는 국내외 수산업계 관계자와 일반 관람객에게 국산 양식 광어의 신선함과 품질을 소개하고 소비 활성화의 중요성을 알리는 데 집중했다. 광어가 국내 양식산업을 대표하는 주요 수산물임을 강조하며 소비자 관심을 높이고 소비 저변을 확대하기 위한 홍보 활동을 펼쳤다.
이번 엑스포는 국산 양식 광어의 경쟁력을 알릴 기회가 됐다. 한국광어양식연합회는 식재료로서 광어의 활용 가치와 다양한 소비 가능성을 소개하며 국내산 양식 광어에 대한 인식을 확산하는 데 중점을 뒀다.
수산식품, 수산기자재, 스마트양식 등 수산업 전반을 다룬 이번 박람회는 국내 양식산업의 발전 방향을 공유하고 수산물 소비의 가치를 알리는 자리였다. 한국광어양식연합회는 행사 참여를 통해 국산 양식 광어의 우수성을 알리고 안정적인 소비 기반 확대를 위한 활동을 전개했다.
한용선 한국광어양식연합회 회장은 "이번 박람회를 통해 우리나라 양식 광어가 지닌 품질 경쟁력과 산업적 가치를 알리는 데 의미를 뒀다"고 밝혔다.
이어 "국산 양식 광어가 지속적으로 성장하기 위해서는 국내 소비시장 활성화와 함께 새로운 수요를 발굴하고 유통·판매 기반을 확대하는 노력이 필요하다"며 "앞으로도 광어 양식어업인의 경쟁력 강화와 안정적인 판로 확보를 위해 다양한 홍보 및 소비촉진 사업을 추진하겠다"고 덧붙였다.
한국광어양식연합회는 박람회에서 마련된 기업·유통바이어 매칭 프로그램에 참가해 국내산 양식 광어의 유통 확대를 위한 협의를 진행했다. CJ프레시웨이, 마트킹 등 2개 유통기업 관계자와 상담을 갖고 국내 유통 물량 확대와 판로 다변화를 위한 협력 방안을 논의했다.
한국광어양식연합회 오상필 사무국장은 "이번 박람회는 국산 양식 광어의 우수성을 알리는 것뿐만 아니라 실제 유통 현장의 관계자들과 만나 판로 확대 가능성을 모색할 수 있었다"며 "앞으로도 유통기업과의 협의를 지속해 국내산 광어의 유통 물량을 확대하고 안정적인 판매 기반을 마련하는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.
한국광어양식연합회는 광어 양식산업 발전, 양식어업인 권익 증진, 국산 양식 광어 소비 활성화를 위한 사업을 추진하고 있다. 소비자 대상 홍보와 소비촉진 활동을 전개하며 국내산 양식 광어의 인지도를 높이는 데 주력하고 있다.
whitss@newspim.com