셀비온, 바이오 유럽서 글로벌 기업들과 파트너링 확대

AI 핵심 요약beta
- 셀비온은 10일 독일 바이오 유럽 2026에 참가해 파트너링을 확대했다
- 전립선암 치료제 Lu-177-DGUL 등 방사성의약품 파이프라인을 소개했다
- 기술이전·공동개발·사업화를 위한 글로벌 협력 가능성을 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 방사성의약품 신약개발 전문기업 셀비온이 독일 쾰른에서 개최되는 '바이오 유럽 2026(BIO-Europe 2026)'에 참가해 글로벌 제약·바이오 기업들과 파트너링 활동을 확대한다고 10일 밝혔다.
셀비온은 오는 11일까지 진행되는 이번 행사에서 단독 전시 부스를 운영하며 전립선암 치료제 Lu-177-DGUL을 비롯한 주요 방사성의약품 치료제(RPT) 파이프라인과 임상 개발 성과를 소개할 예정이다. 글로벌 제약·바이오 기업을 대상으로 기술이전, 공동개발 및 지역별 사업화 등 다양한 협력 가능성을 논의한다.
회사에 따르면 BIO-Europe은 글로벌 제약·바이오 기업과 투자기관 등이 참여하는 유럽의 대표적인 바이오 파트너링 행사다. 지난해에는 60개국에서 3252개 기업, 5827명이 참가했으며 총 3만2527건의 일대일 파트너링 미팅이 진행됐다.
Lu-177-DGUL은 전이성 거세저항성 전립선암(mCRPC)을 대상으로 한 국내 임상 2상에서 객관적 반응률(ORR) 35.9%를 기록했다. 측정 가능한 병변을 보유한 환자군을 대상으로 분석한 결과에서는 ORR 47.4%가 확인됐다. 셀비온은 지난 9월 식품의약품안전처로부터 Lu-177-DGUL의 제3상 임상시험계획(IND)을 승인받았으며 후속 임상개발을 진행 중이다.
셀비온은 글로벌 제약사 MSD와 Lu-177-DGUL 및 면역항암제 키트루다(성분명 펨브롤리주맙)의 병용요법을 평가하기 위한 임상시험 협력 및 공급 계약을 체결했다. 해당 임상은 전이성 거세저항성 전립선암 환자를 대상으로 방사성의약품과 면역항암제 병용요법의 안전성과 유효성을 평가하고 있다.
셀비온은 지난 10월 일본에서 열린 'BIO-Japan 2026'에서 글로벌 제약사와 바이오 기업, 관련 기관들과 파트너링 미팅을 진행했다. 이번 BIO-Europe 2026을 통해 유럽을 포함한 글로벌 신규 파트너 발굴과 사업화 기회 확대에 나설 방침이다.
셀비온 관계자는 "지난 BIO-Japan 2026에서 글로벌 제약·바이오 기업들과 다양한 협력 가능성을 확인했으며, 현재 일부 기업과 후속 논의를 이어가고 있다"며 "이번 BIO-Europe 2026에서는 단독 부스 운영과 파트너링 미팅을 통해 주요 파이프라인의 임상 성과와 방사성의약품 연구개발 역량을 적극적으로 소개하고, 기술이전과 공동개발 등 실질적인 글로벌 사업개발 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com