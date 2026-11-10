프레스티지바이오파마IDC, 신테카바이오와 AI 항체 신약 개발 MOU

AI 핵심 요약beta
- 프레스티지바이오파마IDC는 10일 신테카바이오와 항체 의약품 협약을 체결했다
- 양사는 AI 항체 설계 플랫폼과 실험 검증 역량을 결합해 공동연구를 추진한다
- 양사는 항체 후보물질 최적화와 파이프라인 확대 및 사업화를 검토한다
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IDC 실험 검증 역량 연계…공동연구·사업화 가능성 검토
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 프레스티지바이오파마의 자회사 프레스티지바이오파마IDC(IDC)는 인공지능(AI) 신약개발 기업 신테카바이오와 항체 의약품 공동 연구개발 및 사업화 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.
협약식은 부산 IDC에서 고상석 IDC 대표이사와 조영국 신테카바이오 사업총괄 사장, 이동철 신사업본부장 등이 참석한 가운데 열렸다.
이번 협약은 IDC가 AI 신약개발 기업과 체결한 첫 MOU다. 양사는 IDC의 항체 신약 개발 및 실험적 검증 역량에 신테카바이오의 AI 기반 항체 설계·최적화 플랫폼 'Ab-ARS™'를 접목해 항체 후보물질 발굴과 최적화를 위한 공동연구를 추진할 계획이다. 향후 연구 성과의 사업화 가능성도 검토한다.
IDC는 항체 신약 및 바이오시밀러 개발 역량을 기반으로 항체 생산과 개발, 실험적 검증에 이르는 연구개발 인프라를 보유하고 있다. 퍼스트인클래스(First-in-Class) 항체 신약을 비롯해 항체약물접합체(ADC), 이중항체 등 다양한 형태의 항체 파이프라인을 개발하고 있다.
신테카바이오는 단백질 3차원 구조와 분자 간 상호작용 예측을 기반으로 항체의 표적 결합력과 개발적합성을 개선하는 AI 플랫폼 'Ab-ARS™'를 개발했다. 해당 플랫폼은 항체 변이체 설계를 통해 성능과 물성을 개선하고 후보물질 최적화를 지원한다.
양사는 신테카바이오의 AI 플랫폼으로 설계·최적화한 항체 후보물질을 IDC가 실험적으로 검증하는 방식으로 협력할 계획이다. 이를 바탕으로 IDC가 보유한 항체 신약 파이프라인으로 협력 범위를 확대하고 공동연구 성과의 사업화 가능성도 모색한다.
고상석 IDC 대표이사는 "이번 협약을 통해 IDC의 항체 신약 개발 역량에 AI 기술을 접목해 연구 효율을 높일 것"이라며 "파일럿 연구(Pilot Study)를 시작으로 다양한 항체 파이프라인으로 협력을 확대해 경쟁력 있는 후보물질 확보와 사업화로 이어가겠다"고 말했다.
신테카바이오 관계자는 "당사 AI 플랫폼으로 IDC가 제시한 표적항원에 대한 항체 후보물질을 설계하고, IDC의 실험적 검증 역량으로 평가하는 상호 보완적 공동연구를 추진하게 되어 뜻깊다"며 "양사 기술력을 결합해 경쟁력 있는 항체 신약 후보물질을 확보하고, 공동개발과 사업화 성과로 이어지길 기대한다"고 말했다.
winter1004@newspim.com