CJ제일제당, 3분기 영업익 6.9% 증가…K푸드·아미노산 성장 견인

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당은 10일 3분기 매출과 영업이익이 각각 5.7%, 6.9% 증가했다고 밝혔다.
- 식품사업은 만두·햇반 해외 판매와 국내 신제품 성장으로 수익성을 방어했다.
- 핵심소재 이익은 36% 늘었지만 기술소재는 투자 확대로 242억원 영업손실을 기록했다.
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식품, 비용 부담에도 이익 방어...기술소재는 242억 적자
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ제일제당이 글로벌 식품 판매와 사료용 아미노산 사업 성장에 힘입어 올해 3분기 매출과 영업이익을 늘렸다. 식품사업은 원부자재·물류비 부담에도 수익성을 방어했고, 핵심소재사업은 두 자릿수 이익 증가율을 기록했다. 다만 기술소재사업은 판매가격 조정과 투자 확대로 적자를 냈다.
CJ제일제당은 올해 3분기 CJ대한통운을 제외한 매출이 4조2300억원으로 전년 동기 대비 5.7% 증가했다고 10일 밝혔다. 영업이익은 2030억원으로 6.9% 늘었다. 직전 분기와 비교하면 25.4% 증가했다.
CJ대한통운을 포함한 연결 기준 매출은 7조3952억원으로 7.0% 증가했지만, 영업이익은 3091억원으로 7.4% 감소했다.
◆만두·햇반 해외 판매 확대…국내 신규 제품도 성장
라이프스타일 식품사업부문 매출은 2조5744억원으로 전년 동기 대비 3.8% 증가했다. 영업이익은 1187억원으로 지난해 같은 기간 수준을 유지했다. 원부자재와 물류비 부담이 이어졌지만 국내 온·오프라인 채널 성장과 비용 효율화로 이익을 방어했다.
해외 매출은 1조5093억원으로 3.7% 늘었다. 만두와 햇반 등 글로벌전략제품(GSP)이 성장을 이끌었다. 미주에서는 환율 하락에 따른 원화 환산 효과 축소에도 주력 제품 수요가 늘면서 매출이 3% 증가했다.
유럽 매출은 만두 신제품 입점과 유통채널 확대에 힘입어 26% 늘었다. 중국은 창고형 마트와 온라인을 중심으로 만두·냉동밥 판매가 증가하며 8% 성장했다. 베트남도 롤·김·누들 등 전략제품 판매 확대로 매출이 14% 늘었다.
국내 매출은 1조651억원으로 3.9% 증가했다. 햇반과 소바바 등 주력 제품에 더해 비비고 생선구이와 백설 1분링 매출이 각각 69%, 24% 늘며 성장을 뒷받침했다.
◆아미노산이 이익 견인…기술소재는 투자 부담
핵심소재사업부문 매출은 1조4230억원, 영업이익은 1085억원으로 각각 7.0%, 36.0% 증가했다. 알지닌 등 스페셜티 아미노산의 성장과 북미 시장의 라이신 판매 확대가 실적을 이끌었다. 정부의 물가안정 기조에 동참한 식품소재(FI) 판매가격 인하로 일부 부담이 있었지만, 사료용 아미노산 제품의 고른 성장으로 이익을 늘렸다.
기술소재사업부문은 매출이 2326억원으로 20.2% 증가했으나 영업손실 242억원을 기록했다. 천연 발효 조미소재 테이스트앤리치(TNR)와 유산균·기능성 제품 판매가 확대됐고, 생분해성 바이오 소재 PHA도 대형 수요처 확보로 성장세를 이어갔다. 다만 핵산의 전략적 판매가격 운영과 미래 성장제품의 시장 개척을 위한 투자 확대가 손익에 부담을 줬다.
CJ제일제당은 4분기 주요 해외 시장에서 주력 식품의 유통채널을 넓히고 공급 경쟁력을 강화할 계획이다. 특히 북미에서는 햇반의 경쟁력을 높이는 데 집중한다. 기술소재사업은 핵산 성수기에 대응해 매출과 수익성을 끌어올리고, 핵심소재사업은 라이신·알지닌 등 사료용 아미노산의 수익성 개선에 주력한다.
CJ제일제당 관계자는 "만두와 햇반 등 글로벌전략제품의 성장을 바탕으로 주요 권역 내 K푸드 영토 확장에 속도를 내겠다"며 "핵산 성수기 대응과 사료용 아미노산 판매 확대, 미래 성장제품의 수익성 개선을 통해 사업부문별 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com