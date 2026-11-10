이수시스템, AI 기반 e-HR 시스템 구축

AI 핵심 요약beta
- 이수시스템은 10일 AI 기반 e-HR 시스템을 새롭게 구축했다
- 9년 만에 대규모 개편해 AI 에이전트와 어시스턴트를 도입했다
- 모바일·팀즈 연동과 개인정보 암호화로 업무 편의성을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 이수그룹 IT 계열사 이수시스템이 AI 기반 e-HR 시스템을 새롭게 구축했다고 10일 밝혔다. 임직원의 사용 편의성을 높이고 HR 담당자의 반복 행정 업무를 줄이는 데 중점을 뒀다.
회사에 따르면 이번 프로젝트는 9년 만에 추진된 대규모 개편으로, 대화형 'AI 에이전트'와 업무 지원 기능 'AI 어시스턴트'를 도입했다. AI 에이전트는 챗봇 기반 대화형 인터페이스로 복잡한 메뉴를 거치지 않고 자연어 대화로 인사 정보·근태·복리후생 조회, 연차·휴가 신청, 맞춤형 기능 추천 등을 처리한다.
AI 어시스턴트는 성과평가 화면에서 데이터 입력과 작성을 실시간으로 지원한다. 과거 목표 데이터를 바탕으로 새로운 목표관리(MBO)를 추천하고, 다면평가 결과를 종합 분석해 객관적인 평가 의견을 제안한다. 목표·업무 등록부터 본인평가와 팀평가까지 전 과정의 작성을 지원해 평가 시간을 단축하고 평가 데이터의 신뢰도를 높였다.
성과평가 모듈은 정기평가는 물론 수시 및 상시 평가 등 다양한 평가 제도를 운영한다. 평가폼 관리 기능으로 담당자가 평가 항목·배점·가중치·등급 기준을 직접 구성할 수 있으며, 계열사별로 평가 방식이 다르거나 제도가 개편돼도 별도 개발 없이 대응 가능하다.
회사에 따르면 시스템 화면은 이수그룹 자체 디자인 시스템을 기준으로 새롭게 디자인했으며, 모바일은 근태·인사·복리후생·교육·결재 등 주요 업무를 스마트폰에서 처리할 수 있도록 개편했다.
마이크로소프트 팀즈 인앱으로도 인사시스템을 이용하고 알림을 받을 수 있어 스마트워크 환경에서 언제 어디서나 인사 업무를 볼 수 있다. 인사·급여·복리후생 등 임직원 개인정보의 암호화 체계도 강화했으며, 개인정보는 화면에서 가려진 채 표시되고 업무상 필요할 때만 열람을 허용한다.
이수시스템 관계자는 "이번 프로젝트는 9년 만에 추진된 대규모 e-HR 개편으로, 최신 AI 기술을 인사 업무 전반에 도입해 실무에서 바로 쓰이는 시스템으로 구현한 것이 핵심"이라며, "앞으로도 국내 최고 수준의 HR 솔루션 노하우를 바탕으로 직원 몰입도와 업무 생산성을 극대화하는 AI 기반 HR 혁신을 지속적으로 선도하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com