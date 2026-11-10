BMW 코리아, 신차 재구매 고객에 최대 150만원 지원

AI 핵심 요약beta
- BMW 코리아가 10일 기존 고객 대상 신차 재구매 캠페인을 시작했다
- 이달 중 재구매 고객에게 월 납입금 최대 150만원을 지원한다
- 룰렛 이벤트로 해외여행과 숙박권 등을 제공하고 참여자에게 코인을 증정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW 코리아가 기존 BMW 차량 보유 고객을 대상으로 신차 재구매 지원 캠페인을 진행한다.
BMW 코리아는 오는 30일까지 BMW 파이낸셜 서비스 코리아와 함께 '마이 넥스트 BMW(My Next BMW)' 캠페인을 실시한다고 10일 밝혔다.
이번 캠페인은 BMW 차량을 보유한 고객이 이달 중 신차를 재구매하면 'BMW 체인지업' 프로그램을 통해 구매 지원금을 제공하는 행사다. BMW 파이낸셜 서비스 이용 고객에게는 월 납입금을 최대 150만원까지 지원한다.
지원 금액은 기존 신차 구매 이력과 매각 차량, 재구매 모델, 금융상품 이용 여부 등에 따라 달라진다. 중고차로 BMW를 구매한 고객은 기존 차량을 BMW 공식 인증 중고차에 매각해야 구매 지원금 혜택을 받을 수 있다.
신차 재구매 고객을 위한 경품 행사도 마련했다. BMW 밴티지 앱에서 진행하는 룰렛 이벤트를 통해 스위스·이탈리아 9일 여행 2인 패키지, 제주 JW 메리어트 숙박권, 신라호텔 식사권 등을 증정한다. 참여 고객 전원에게는 BMW 밴티지 1만 코인을 제공한다.
캠페인에 대한 자세한 내용은 전국 BMW 공식 딜러 전시장과 BMW 밴티지 앱에서 확인할 수 있다.
chanw@newspim.com