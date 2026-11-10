넥스트바이오메디컬, '2026년 인천광역시 우수기업' 선정

AI 핵심 요약beta
- 넥스트바이오메디컬은 10일 인천광역시 우수기업에 선정됐다고 밝혔다.
- 회사는 혈관 색전과 내시경 분야 의료기기 제품군을 구축하고 있다.
- 연구개발 투자와 해외 협력으로 사업 영역을 다각화할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경영안정자금 우대 등 금융·행정 지원 제공
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 의료기기 전문기업 넥스트바이오메디컬은 인천광역시가 주관하는 '2026년 인천광역시 우수기업'에 선정됐다고 10일 밝혔다.
인천광역시 우수기업 선정 사업은 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 지역 중소기업을 발굴하고 기업의 지속적인 성장과 지역경제 활성화, 일자리 창출 등을 지원하기 위해 마련됐다.
기업의 매출액과 연구개발비, 종업원 수, 업력 등 경영 및 성장 관련 요건을 바탕으로 유망중소기업과 비전기업, 중견성장사다리기업 등을 선정한다. 선정 기업에는 인증서 수여와 함께 경영안정자금 우대지원 등 금융 혜택과 행정적 지원이 제공된다.
넥스트바이오메디컬은 의료기기 연구개발 및 제조 분야에서 자체 기술을 기반으로 치료재를 개발하고 해외 시장 진출을 확대하고 있다. 대표 제품으로는 혈관내색전촉진용보철재 '넥스피어에프(Nexsphere-F™)'와 파우더 형태의 내시경용 창상피복재 '넥스파우더(Nexpowder™)' 등이 있다. 회사는 혈관 색전과 내시경 분야를 중심으로 의료기기 제품군을 구축하고 있다.
회사는 국내외 시장에서 사업 기반을 확대하고 해외 기업과의 사업 협력 및 글로벌 임상 개발을 통해 해외 시장 진출을 추진하고 있다. 연구개발 투자와 신규 파이프라인 발굴을 통해 사업 영역도 다각화할 계획이다.
넥스트바이오메디컬 관계자는 "이번 인천광역시 우수기업 선정은 당사가 지속적으로 추진해 온 연구개발과 사업 성장 노력을 인정받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 꾸준한 기술개발과 사업 역량 강화를 통해 기업의 지속 가능한 성장을 도모하고, 인천 지역경제 발전에도 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com