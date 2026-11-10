[특징주] 삼성전자·SK하이닉스, 美 반도체 훈풍에 동반 강세

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자와 SK하이닉스가 10일 뉴욕증시 반도체주 강세로 상승했다
- 삼성전자는 5.58%, SK하이닉스는 6.87% 각각 올랐다
- 필라델피아 반도체지수는 저가 매수세로 7% 가까이 상승했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
브로드컴·AMD 급등 속 엔비디아는 4%대 하락
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성전자와 SK하이닉스가 뉴욕증시 반도체주 강세 영향으로 프리마켓에서 나란히 상승하고 있다.
10일 넥스트레이드(NXT)에 따르면 이날 오전 8시 27분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 1만600원(5.58%) 오른 20만500원에 거래되고 있다. 같은 시각 SK하이닉스도 7만8000원(6.87%) 상승한 121만4000원을 기록 중이다.
간밤 뉴욕증시에서는 반도체주를 중심으로 저가 매수세가 유입됐다. 필라델피아 반도체지수는 7% 가까이 올랐으며, 브로드컴과 AMD도 각각 약 9%, 13% 급등했다. 지난주 기술주 매도세로 낙폭이 컸던 반도체주에 반발 매수세가 집중된 것으로 풀이된다.
뉴욕증시 3대 지수도 일제히 2%대 상승했다. 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 2.15%, S&P500지수는 2.35%, 나스닥종합지수는 2.74% 올랐다. 특히 나스닥지수는 7월 말 이후 가장 큰 일일 상승 폭을 기록했다.
다만 반도체주가 일제히 오른 것은 아니다. 엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 의혹과 회사 내부 조사 소식에 4.27% 하락했다. AI 산업 규제 우려가 누그러지면서 관련 종목 전반의 투자심리는 회복됐지만, 개별 기업을 둘러싼 불확실성에 따라 주가 흐름은 엇갈렸다.
rkgml925@newspim.com