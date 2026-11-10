MDS테크, 로보월드서 피지컬 AI 핵심 솔루션 공개

AI 핵심 요약beta
- MDS테크는 10일 로보월드에서 피지컬 AI 솔루션을 선보였다
- 엔비디아 등과 AI 컴퓨팅·센싱·보안 기술을 공개했다
- 지난 10월 국내 기업과 휴머노이드 로봇 공급 계약을 체결했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = AI 임베디드 솔루션 전문기업 MDS테크는 지난 4일부터 7일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 '2026 로보월드'에 참가해 피지컬 AI 구현을 위한 핵심 솔루션을 선보였다고 10일 밝혔다.
이번 전시에서 MDS테크는 엔비디아(NVIDIA)를 비롯한 국내외 기술 파트너들과 함께 AI 컴퓨팅부터 비전·센싱, 데이터 연결, 시스템 보안까지 아우르는 피지컬 AI 솔루션 포트폴리오를 공개했다.
각 기술이 로봇 시스템 내에서 수행하는 역할과 상호 연계 방안을 제시해 고객이 로봇 개발과 산업 현장 적용에 필요한 기술을 한자리에서 확인할 수 있도록 했다.
회사에 따르면 피지컬 AI는 현실 세계의 정보를 인식하고 판단해 실제 행동으로 이어지는 기술이다. 이를 구현하려면 연산 플랫폼과 센서, 통신, 제어 등 다양한 기술이 유기적으로 결합돼야 한다. MDS테크는 기술 간 연결을 중심으로 로봇 개발에 필요한 시스템 구성 방안을 제시했다.
MDS테크의 피지컬 AI 사업은 실제 공급 성과로도 이어지고 있다. 회사는 지난 10월 국내 기업 A사의 휴머노이드 홈로봇 개발 프로젝트에 엔비디아 Jetson 모듈과 시스템·센서 등으로 구성된 '젯슨 풀 패키지'를 공급하는 약 40억원 규모의 계약을 체결했다.
MDS테크 관계자는 "이번 로보월드는 글로벌 파트너들과 함께 AI 컴퓨팅부터 비전·센싱, 연결, 보안까지 확장한 피지컬 AI 포트폴리오를 소개하는 자리였다"며 "30년 이상 축적한 임베디드 기술 전문성과 국내 로봇 개발 프로젝트 경험을 바탕으로 고객의 기술 도입과 제품·서비스 구현을 지원하고 자율주행 로봇과 휴머노이드, 지능형 제조 등으로 적용 영역을 넓혀 피지컬 AI 사업을 새로운 성장 동력으로 키워 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com