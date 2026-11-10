일회성 분양이익 빠진 KT, 통신 부진 속 AI 확대 속도

AI 핵심 요약beta
- KT는 10일 3분기 매출 6조9975억원, 영업이익 5053억원을 기록했다.
- 통신사업 부진과 일회성 분양이익 기저효과로 영업이익이 6.1% 감소했다.
- 데이터센터·부동산·콘텐츠 등 그룹사 이익 확대가 실적 감소를 일부 상쇄했다.
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 통신 사업의 부진과 일회성 분양이익의 기저효과로 영업이익이 감소했다. 다만 데이터센터와 부동산, 콘텐츠 등 주요 그룹사의 이익 기여가 확대되면서 통신 본업의 부진을 일부 상쇄했다.
KT는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준 올해 3분기 매출 6조9975억원, 영업이익 5053억원을 기록했다고 10일 밝혔다.
매출은 1.8%, 영업이익은 전년 동기 일회성 분양이익에 따른 기저효과로 6.1% 감소했다. 반면 데이터센터·부동산·콘텐츠 등 핵심 그룹사의 이익 기여는 확대됐다.
별도 기준 매출은 4조9878억원, 영업이익은 2993억원이다. 별도 영업이익은 고객 보답 프로그램의 영향과 AX 사업 추진 관련 비용 증가로 전년 동기 대비 감소했다.
연결 실적에서는 일회성 이익의 기저효과가, 통신 본업에서는 고객 보답 프로그램에 따른 매출 영향과 신규 사업 비용이 각각 수익성에 부담을 준 셈이다.
무선사업 서비스 매출은 고객 보답 프로그램 영향으로 전년 동기 대비 3.9% 감소했다. 다만 KT는 지난 7월 프로그램 종료 이후 플래그십 단말 출시와 프리미엄 요금제 판매 확대에 힘입어 회복세를 보이고 있다고 밝혔다.
유선사업은 홈유선전화 매출 감소와 미디어 사업의 광고·주문형비디오(PPV) 매출 하락으로 매출이 전년 동기 대비 감소했다. 초고속인터넷과 IPTV 가입자는 각각 1.4%, 0.5% 증가했다. 초고속인터넷 가입자 중 기가(GiGA)인터넷 비중도 70.3%까지 확대됐다.
기업서비스 매출은 기업인터넷·데이터 사업과 AX 사업 성장에도 전년도 대형 구축사업 종료에 따른 기저효과로 전년 동기 대비 0.7% 감소했다.
다만 3분기 누적 수주 규모는 전년 대비 20% 이상 증가했다. 데이터센터(AIDC) 구축과 AI 컴퓨팅센터 네트워크 구축 등 대형 프로젝트 수주가 이어진 만큼 KT는 4분기부터 기존 수주 사업의 매출 전환을 본격화한다는 계획이다.
통신 본업의 성장 둔화를 보완한 것은 그룹사의 사업이다. KT클라우드는 가산 데이터센터(DC) 가동률 상승에 따른 코로케이션 매출 증가와 공공기관 클라우드 전환 수요, 고성능 컴퓨팅 지원사업 확대 등에 힘입어 성장세를 이어갔다.
KT에스테이트는 대전 둔산 분양사업과 호텔·임대사업 성장에 힘입어 3분기 매출이 전년 동기 대비 39.1% 증가했다. 대전 둔산 분양사업의 실적 기여가 이어진 가운데 호텔 사업은 해외 관광객 수요와 객단가 상승, 임대주택 사업은 높은 입주율이 성장을 뒷받침했다.
콘텐츠 자회사 매출도 KT스튜디오지니와 KT밀리의서재의 성장에 힘입어 전년 동기 대비 12.1% 증가했다. KT스튜디오지니는 오리지널 콘텐츠 '신병4: 사보타주' 등의 흥행과 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 판매 확대가 실적을 견인했다. KT밀리의서재도 가입자 기반을 꾸준히 확대했다.
KT는 통신 본업의 회복과 함께 AI 인프라 사업 확대에도 속도를 낼 방침이다. AI 데이터센터는 2031년까지 1GW 이상으로 확대한다는 목표다. 2027년 부천 1·2센터를 시작으로 2028년 개봉·군산·용인, 2029년 안산 등 신규 데이터센터 6곳을 순차적으로 가동할 계획이다.
해저케이블 용량도 90Tbps 이상 추가 확보하고 기존 부산 중심의 육양국 거점을 제주·서남·동남권으로 다변화한다. 전국 3500여개 국사를 활용한 AI 엣지 인프라까지 연계해 데이터센터와 글로벌 네트워크를 아우르는 AX 인프라 경쟁력을 강화한다는 구상이다.
AI 사업의 상용화도 추진하고 있다. KT는 지난달 30일 AI 모델 선택과 비용 관리, AI 신뢰·안전 기능을 제공하는 'KT 토큰팩토리'를 출시했다. 글로벌 AI 모델 라우팅 플랫폼 오픈라우터와 국내 최초 공식 파트너십을 맺고 향후 제공 모델을 500개 이상으로 확대할 방침이다. 팔란티어와의 협력도 지난 8월 금융권 본사업 계약을 시작으로 비금융 대기업으로 적용 범위를 넓히고 있다.
주주환원도 계획대로 진행했다. KT는 기업가치 제고 계획에 따라 올해 2500억원 규모의 자사주 매입을 지난 9월 완료했다. 지난달 13일에는 3분기 주당 600원의 현금배당을 결정했으며 배당금은 오는 12일 지급할 예정이다.
민혜병 KT 재무실장(CFO) 전무는 "3분기는 대내외 경영환경 변화 속에서도 AX 성장전략을 구체화하고 핵심 그룹사의 성장세를 이어간 시기였다"며 "앞으로 통신 본업의 수익성을 회복하고 B2B·AX 성장을 본격화해 AX 플랫폼 기업으로서 기업가치 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com