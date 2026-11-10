LG이노텍 차세대 차량용 조명 모듈, CES 2027 혁신상 수상

AI 핵심 요약beta
- LG이노텍이 10일 차량용 조명 모듈 넥슬라이드 C+로 CES 혁신상을 수상했다.
- 넥슬라이드 C+는 보는 각도에 따라 서로 다른 3D 이미지를 구현하는 제품이다.
- LG이노텍은 2027년 출시를 목표로 글로벌 완성차 업체 대상 홍보에 나설 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
세계 최초 초슬림 면광원 모듈에 필름 붙여 개발
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG이노텍이 보는 각도에 따라 서로 다른 입체 이미지를 구현하는 차세대 차량용 조명 모듈로 CES 혁신상을 수상했다.
LG이노텍은 차세대 차량용 조명 모듈 '넥슬라이드(Nexlide) C+'로 CES 2027 혁신상을 수상했다고 10일 밝혔다. '넥슬라이드' 시리즈를 앞세워 2025년부터 2027년까지 3년 연속 CES 혁신상을 수상했다. 이번 수상으로 세계 최고 수준의 차량용 조명 기술 경쟁력을 입증했다.
넥슬라이드는 LG이노텍의 독자적인 광학 설계와 신소재 기술을 결합한 차세대 차량용 플렉시블 조명 모듈 브랜드다. 빛을 넓고 균일하게 퍼뜨리는 면광원 기술을 기반으로, 기존 차량용 조명 대비 두께와 부피를 줄이면서도 다양한 디자인을 연출할 수 있는 것이 특징이다. LG이노텍은 면광원 관련 기술 특허를 700건 이상 확보하고 있다.
이번에 혁신상을 받은 넥슬라이드 C+는 하나의 조명 모듈로 두 가지 이상의 3D 이미지(3D 다중 효과, 3D Multi-Effect)를 구현할 수 있다. 같은 모듈이지만 왼쪽에서 볼 때는 사선 패턴이 오른쪽에서는 수직 패턴의 3D 이미지가 나타나는 식이다. 보는 각도에 따라 달라지는 이미지를 통해 입체감과 역동적인 효과를 연출할 수 있다.
이 제품은 후미등과 전면 그릴 조명 등 차량 외부는 물론, 실내 무드등까지 다양한 영역에 적용 가능하다.
LG이노텍 관계자는 "차량용 조명은 단순한 신호 전달 수단에서 완성차 브랜드의 디자인 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부상하고 있다"며 "넥슬라이드 C+와 같이 다양한 빛의 패턴을 만들 수 있는 조명 기술의 활용도는 더욱 높아질 것"이라고 말했다.
넥슬라이드 C+는 두께가 3mm 이하인 초슬림 제품으로, 차량 내 좁은 공간에도 장착할 수 있다. LG이노텍은 세계 최초로 초슬림 면광원 모듈에 '지향각 필름(Light Turning Film)'과 '3D 마이크로 옵틱 패턴 필름(3D Micro-Optic Pattern Film)'을 적용했다.
지향각 필름은 빛의 진행 방향을 정밀하게 제어해 각도에 따라 각기 다른 이미지를 나타내는 역할을 한다. 3D 마이크로 옵틱 패턴 필름은 평평한 조명에서도 이미지가 입체적으로 보이도록 한다.
두 필름의 두께는 각각 0.16mm와 0.13mm에 불과하다. LG이노텍은 이 같은 초박형 필름을 조명 모듈에 적용해, 얇은 두께로도 다양한 3D 조명 효과를 구현할 수 있도록 했다. 필름을 활용해 조명 모듈의 두께를 줄여 완성차 업체는 디자인 자유도를 한층 높일 수 있게 됐다.
LG이노텍은 2027년 넥슬라이드 C+ 출시를 목표로 글로벌 완성차 및 부품사 대상 프로모션에 적극 나설 계획이다.
한편 LG이노텍은 내년 1월 열리는 CES 2027에서 넥슬라이드 C+를 비롯한 차세대 차량용 조명 모듈과 자율주행·로봇 등 피지컬 AI용 핵심 제품을 대거 선보일 예정이다.
raul1649@newspim.com