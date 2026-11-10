코나아이, 인하대학교와 연평도서 환경 개선 사회공헌 활동

AI 핵심 요약beta
- 코나아이는 10일 인하대와 연평도 환경 개선 활동을 진행했다고 밝혔다.
- 임직원과 학생 등 40명은 해변 정화와 마을 화단 조성을 진행했다.
- 생활시설과 전기시설을 수리·교체하며 주민 주거환경 개선을 지원했다.
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해변 정화·마을 화단 조성 및 생활·전기시설 수리
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 핀테크 기업 코나아이가 인하대학교와 함께 인천 옹진군 연평도에서 환경 개선 사회공헌 활동을 진행했다고 10일 밝혔다.
'Campus Action in 연평도'로 명명된 이번 활동은 지난 6일부터 8일까지 2박 3일간 진행됐다. 코나아이 임직원과 인하대 재학생 등 약 40명이 참여했다. 이는 양 기관이 지난 8월 체결한 '인천e음 지역혁신 인재육성 프로젝트' 업무협약의 일환이다.
회사에 따르면 참가자들은 환경 개선과 주거 환경 개선 두 분야로 나눠 활동했다. 환경 분야에서는 해변 정화와 마을 화단 조성을 진행했다. 주거 분야에서는 방충망과 수도전, 배수구 등 생활시설과 조명, 콘센트 등 전기시설의 수리 및 교체를 지원했다. 참여 학생들에게는 자원봉사 시간 인정과 활동 인증서가 발급됐다.
인하대 전기전자공학부 4학년 장강민 학생은 "전공에서 쌓은 전기 관련 경험을 활용해 어르신 가정의 조명 교체와 콘센트·배선 정비를 지원하며 지역사회에 실질적인 도움을 줄 수 있었다"고 말했다.
코나아이는 '인천e음' 플랫폼을 기반으로 지역사회 공헌을 지속해왔다. 청년 문화생활과 출산·육아 지원 등 지자체 정책사업에서 인천e음을 통한 지원금 지급·사용 체계를 마련했으며, 서해구 공공배달앱 '배달 서구'에서 지역 가맹점 이용자에게 캐시백을 제공해 골목 상권 소비를 활성화했다. 기부서비스 '서로 도움'을 통한 모금 캠페인으로도 지역사회의 나눔 문화를 확산했다.
변동훈 코나아이 사장은 "인천e음은 인천 시민의 일상과 지역 상권을 잇는 플랫폼인 만큼, 운영사로서 지역사회와 함께 성장하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "지역상생은 한 번의 행사가 아니라 시민의 일상 속에서 꾸준히 이어질 때 의미가 있다"고 말했다.
코나아이는 앞으로도 지역사회에 필요한 사회공헌 활동을 이어가며 인천e음을 통해 지역사회 기여를 강화할 계획이다.
nylee54@newspim.com