[개장시황] 뉴욕발 훈풍에 국내 증시 급등…양 시장 매수 사이드카

AI 핵심 요약beta
- 10일 한국거래소가 개장 직후 코스피·코스닥 매수 사이드카를 발동했다
- 뉴욕증시 반도체주 급반등에 국내 증시도 반도체주 중심으로 급등했다
- 코스피는 4%대, 코스닥은 3%대 상승하며 거래를 시작했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
삼성전자·SK하이닉스 등 시가총액 상위株 일제히 상승
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스피와 코스닥 시장에서 매수 사이드카(프로그램 매수호가 효력정지)가 잇따라 발동됐다. 간밤 뉴욕증시 급반등에 힘입어 국내 증시가 개장 직후 급등하면서 프로그램 매수호가 효력이 일시 정지됐다.
10일 한국거래소는 이날 오전 9시 6분 2초 유가증권시장에서 매수 사이드카를 발동했다고 공시했다. 발동 당시 코스피200 선물은 기준가격인 776.26포인트보다 44.78포인트(5.76%) 오른 821.04포인트를 기록했다.
코스닥시장에서도 오전 9시 10분 매수 사이드카가 발동됐다. 당시 코스닥150 선물가격은 전 거래일 종가보다 65.10포인트(6.29%) 상승한 1099.50포인트를 나타냈다. 코스닥150 현물지수도 60.81포인트(5.87%) 오른 1095.53을 기록했다.
양 시장의 급등세는 간밤 뉴욕증시에서 반도체주를 중심으로 강한 반등이 나타난 영향으로 풀이된다. 필라델피아 반도체지수가 7% 가까이 상승하고 브로드컴과 AMD가 각각 약 9%, 13% 급등하는 등 기술주 전반에 저가 매수세가 유입됐다.
국내 증시에서도 반도체 대형주가 상승을 주도하고 있다. 이날 오전 9시 5분 기준 코스피 지수는 전 거래일보다 247.68포인트(4.93%) 오른 5266.53에 거래되고 있다. 외국인과 기관이 각각 1050억원, 1281억원을 순매수하는 가운데 개인은 2471억원을 순매도하고 있다.
시가총액 상위 종목도 대부분 강세다. 삼성전자(5.19%)와 SK하이닉스(7.39%)를 비롯해 삼성전자우(6.03%), SK스퀘어(8.03%), LG에너지솔루션(3.46%), 삼성바이오로직스(1.32%), 삼성전기(7.24%), 현대차(4.05%), KB금융(3.64%), 삼성생명(4.22%) 등이 오르고 있다.
코스닥 지수도 상승 폭을 키우고 있다. 코스닥은 같은 시각 전 거래일 대비 26.52포인트(4.15%) 오른 665.49를 기록 중이다. 외국인이 376억원을 순매도하고 있지만 개인과 기관이 각각 310억원, 91억원을 순매수하며 지수 상승을 뒷받침하고 있다.
종목별로는 이오테크닉스(9.98%), 심텍(9.01%), 주성엔지니어링(8.47%), 리노공업(6.67%), 알테오젠(5.64%), 에코프로(5.28%), 레인보우로보틱스(5.12%), 에코프로비엠(3.95%), 삼천당제약(3.59%), HLB(0.50%) 등이 상승하고 있다.
매수 사이드카는 선물가격이 일정 수준 이상 급등한 상태가 1분간 지속될 때 프로그램 매매의 매수호가 효력을 5분간 정지하는 시장 안정 조치다. 코스피는 코스피200 선물 최근월물이 전 거래일보다 5% 이상 상승하면 발동된다. 코스닥은 코스닥150 선물 최근월물이 6% 이상 오르고 현물지수가 3% 이상 상승한 상태가 1분간 이어져야 한다. 발동 후 5분이 지나면 자동 해제된다.
한편 이날 오전 9시 기준 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 1345.5원을 기록했다.
rkgml925@newspim.com