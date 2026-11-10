유튜브 라이브로 짝퉁 명품 판 간 큰 일당 29명 검거

AI 핵심 요약beta
- 부산중부경찰서는 9일 유튜브로 위조상품을 판매한 29명을 송치했다
- 일당은 6~9월 비밀창고에서 명품 위조품을 보관·유통한 혐의를 받는다
- 경찰은 정품가 120억원 상당 위조상품 4736점을 압수했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
복잡한 유통 구조·범죄 역할 확인
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 유튜브 라이브 방송을 통해 명품 위조상품을 판매한 일당 무더기로 경찰에 붙잡혔다.
부산중부경찰서는 상표법 위반 혐의로 창고 운영자 A(40대)씨와 직원 B(40대)씨, 유튜브 라이브커머스 셀러 26명 등 29명을 불구속 송치했다고 9일 밝혔다. 정품가 120억 원 상당의 위조상품 4736점도 압수했다.
A씨 등은 지난 6월부터 9월까지 인천 연수구 일대 비밀창고에서 샤넬과 루이비통 등 해외 유명 브랜드를 본뜬 가방과 지갑을 유통한 혐의를 받는다.
A씨는 위조상품을 사들여 창고에 보관하고 셀러들에게 방송 장소를 제공했다. 셀러들이 판매한 수익 가운데 일부를 수수료로 받은 것으로 조사됐다.
직원 B씨는 창고 계약과 셀러 섭외, 상품 유통 등을 맡은 것으로 파악됐다.
셀러 26명은 각자 운영하는 유튜브 채널에서 제품을 소개하며 실시간 댓글로 주문을 받았다. 방송이 끝난 뒤 구매자에게 상품을 배송했고 창고 측에는 주로 현금으로 수수료를 지급한 것으로 나타났다.
경찰은 관련 방송 영상과 금융계좌 거래 내역을 분석해 이들의 역할과 거래 구조를 확인했다. 현장에서는 위조 가방과 지갑 등 4736점이 압수됐다.
A씨는 수사기관의 추적을 피하기 위해 비밀창고를 한 달가량 주기로 옮겼다. 범행 기간 사용한 창고는 모두 4곳으로 확인됐다.
오태욱 서장은 "위조상품 범죄가 대형 창고와 온라인 유통망을 이용하는 방식으로 조직화·광역화되고 있다"며 "공급과 보관, 판매 등 유통 과정 전반을 추적하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com