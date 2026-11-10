버넥트, 스마트글라스 'VisionX Marine' CES 혁신상 수상

AI 핵심 요약beta
- 버넥트는 10일 밀폐공간용 스마트글라스가 CES 2027 혁신상에 선정됐다고 밝혔다.
- VisionX Marine은 공기호흡기 착용 상태에서 점검 정보와 대피 방향을 제공한다.
- 버넥트는 조선·해양을 시작으로 화학·에너지·국방 분야 적용을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 버넥트는 밀폐공간 작업을 지원하는 인공지능(AI)·증강현실(AR) 스마트글라스 'VisionX Marine'이 미국 CES 2027 혁신상 3개 부문에서 수상작(Honoree)으로 선정됐다고 10일 밝혔다.
수상 부문은 ▲인공지능(AI) ▲확장현실(XR) 및 공간 컴퓨팅 ▲인간안보 지원 제품 등이다. VisionX Marine은 버넥트의 CES 2025 혁신상 수상 제품인 'VisionX'를 기반으로 선박 점검·정비 등 공기호흡기 착용이 필요한 밀폐공간 작업 환경에 맞춰 개발한 제품이다.
VisionX Marine은 기존 상용 공기호흡기(SCBA) 마스크의 전면 실드와 상단 프레임을 교체해 스마트글라스 기능을 사용할 수 있도록 설계됐다. 작업자는 공기호흡기를 착용한 상태에서 점검과 정비에 필요한 정보를 시야 안에서 확인할 수 있다.
AI 영상 분석 기능은 카메라에 포착된 계기와 장비를 분석해 점검할 위치를 화면에 표시한다. 음성 기반 AI 챗봇을 통해 정비 절차를 확인할 수도 있다. 통신이 가능한 환경에서는 버넥트의 원격 협업 솔루션 'Remote'를 활용해 외부 전문가와 작업 화면을 실시간으로 공유하고, 증강현실 표시를 통해 점검 위치와 필요한 조치를 안내받을 수 있다.
작업자의 안전을 위한 기능도 탑재했다. 공기호흡기와 연동해 공기 잔량을 확인할 수 있으며, 비상 상황에서는 실내 측위 기술을 활용해 대피 방향을 시야에 화살표로 표시한다. 음성 인식과 AI 영상 분석, 대피 방향 안내 기능은 기기에서 직접 처리해 인터넷 연결이 끊긴 환경에서도 사용할 수 있다.
버넥트는 해양수산부의 '해양수산 AI 응용제품 신속 상용화 지원사업'과 연계해 제품의 현장 적용과 상용화를 추진하고 있다. CES 2027 전시회에서도 VisionX Marine을 선보일 예정이며, 조선·해양 산업을 시작으로 화학·석유화학 플랜트, 에너지·발전 시설, 국방·화생방 대응 분야까지 적용 가능성을 검토할 계획이다.
버넥트 관계자는 "VisionX Marine은 작업자의 안전과 현장 대응 역량을 높이기 위해 AI와 AR 기술을 결합한 제품"이라며 "조선·해양 산업을 시작으로 화학·에너지 플랜트는 물론 국방·화생방 대응 등 특수 목적 분야까지 기술 적용 가능성을 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com