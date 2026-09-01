서울교통공사, 유실물 집앞배송 서비스로 공공혁신 최우수상 수상

AI 핵심 요약beta
- 서울교통공사는 1일 유실물 집앞배송 서비스로 수상했다
- 이 서비스는 유실물센터 방문 없이 집·직장서 받는다
- 공사는 시민 불편 줄인 생활밀착형 서비스 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울교통공사는 국내 도시철도 처음으로 선보인 '유실물 집앞배송 서비스'가 지난달 27일 한국지방자치학회 주관 '2026년 대한민국 지방자치대상'에서 공공혁신 부문 최우수상을 수상했다고 1일 밝혔다.
이 상은 지방자치 발전 기여도와 행정·의정·시민사회 분야의 성과, 지방공기업의 지역혁신·지역상생·ESG 성과 등을 종합적으로 평가해 선정됐다.
공사는 지난해 서울 지하철에서만 16만 건이 넘는 유실물이 접수된 만큼, '유실물 집앞배송 서비스'가 시민이 겪는 불편을 실질적인 서비스 개선으로 연결하고 비대면 유실물 수령 선택지를 확대한 점에서 공공혁신 성과를 인정받았다고 설명했다.
유실물 집앞배송 서비스는 지하철에서 물건을 잃어버린 시민이 유실물센터를 직접 방문하지 않고 집이나 직장 등 원하는 장소에서 물품을 받아볼 수 있도록 마련한 서비스다. 평일 유실물센터 방문이 어려운 직장인과 서울을 다시 방문해야 하는 지방 거주자 등의 시간과 이동 부담을 줄이기 위해 도입됐다.
공사는 지난해 원하는 역의 물품보관함에서 유실물을 찾을 수 있는 '또타 유실물 배송서비스'를 도입한 데 이어 올해 7월 유실물 집앞배송 서비스까지 서비스를 확대했다. 유실물센터를 직접 찾아야 했던 시간과 이동 부담을 줄이고 원하는 장소에서 물품을 받을 수 있다는 점에서 호응을 얻고 있다.
마해근 공사 영업본부장은 "이번 수상을 통해 시민의 일상 속 불편을 세심하게 살피고 이를 실질적인 서비스 개선으로 연결한 노력을 인정받았다"며 "앞으로도 시민의 목소리에 귀 기울여 일상에서 변화를 체감할 수 있는 생활밀착형 서비스를 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com