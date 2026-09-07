지하철 7호선 장암역 10월 2~30일 휴업…도봉산~옥정 광역철도 공사

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 '장암역 휴업 및 대체교통수단 마련' 계획을 발표하고 장암역이 10월 2일부터 30일까지 휴업에 들어간다고 7일 밝혔다. 이 기간 7호선 열차는 장암역 이전 정차역인 도봉산역까지만 운행한다.

장암역 임시휴업 및 무료 셔틀버스 운영안내문. [사진=경기도]

도에 따르면 장암역 이용객 불편을 줄이기 위해 휴업 기간 오전 5시부터 자정까지 도봉산역환승센터와 도봉차량기지 정문, 장암역 정류장을 잇는 무료 셔틀버스를 운행한다. 배차 간격은 평일 7~15분, 주말과 공휴일 10~20분이다.

도는 도봉산역에 현장 안내요원을 추가 배치해 셔틀버스 승차 위치를 안내하고 경기도와 의정부시·양주시 누리집, 현수막 등을 통해 휴업 일정과 대체 교통수단을 사전에 알릴 방침이다.

이번 휴업은 도봉산~옥정 광역철도 건설에 따른 장암역사 신설 공정에 맞춰 임시 장암역의 안전성을 점검하기 위한 조치로 현재 장암역은 7호선 종점으로 도봉차량기지 안에서 간이역사 형태로 운영되고 있으며 도는 광역철도와 장암역을 연결하는 공사에 맞춰 기존 역사를 철거하고 차량기지 내부에 새 장암역을 건설할 계획이다.

도는 공사 기간 열차 운행을 유지하기 위해 현재 장암역 출입구 옆 부지에 임시 장암역을 설치한다. 임시 역사 개통 전 실제 영업운행과 같은 시험 운행을 해야 하기 때문에 약 한 달간 장암역을 이용할 수 없다는 것이 도의 설명이다.

임시 장암역 사전 점검은 9월 21일부터 시작된다. 도는 9월 30일까지 궤도와 신호, 통신 등 주요 시설물을 분야별로 검사하고 휴업 첫날인 10월 2일 임시 장암역으로 이어지는 선로를 기존 선로와 연결한다고 설명했다.

이어 10월 24일까지 시설물 이전과 합동점검, 보완 작업을 진행한다. 10월 25일부터 30일까지는 실제 영업과 동일한 방식으로 열차 운행체계를 점검하는 영업시운전을 실시한 뒤 10월 31일 임시 장암역을 개통할 계획이다.

도봉산~옥정 광역철도 노선도. [사진=경기도]

박영신 경기도 철도건설과장은 "이번 휴업은 임시 장암역의 안전성을 확인한 뒤 현재 역사를 철거하고 새 장암역 건설을 이어가기 위한 필수 절차"라며 "서울시, 서울교통공사와 협력해 공사 기간을 최대한 줄이고 무료 셔틀버스를 운행해 이용객 불편을 최소화하겠다"고 말했다.

한편 도봉산~옥정 광역철도는 서울 도봉산역에서 의정부시 장암역·탑석역을 거쳐 양주시 고읍지구까지 총 15.1km를 잇는 단선전철 사업이다. 정거장은 3곳이 설치되며 총사업비는 8935억 원으로 2026년 8월 말 기준 전체 공정률은 62.44%다.

asj7376@newspim.com