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소득 높아도 '영끌'은 위험…금리 1%p 오르면 연체위험 0.81%p↑

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AI 핵심 요약

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  • 한국은행이 7일 영끌 가구의 금리상승 취약성을 분석했다.
  • 주택 구입 때 대출을 많이 늘린 가구는 연체위험이 더 컸다.
  • DSR 46% 넘으면 소비가 줄어 지원 검토가 필요하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한국은행 이슈노트 분석
영끌 가구 71%가 중·고소득층
소득 높아도 안심 못해
가구원 한 명 연체 시
다른 가족 연체 가능성 8.8%

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 무리하게 대출을 끌어 집을 산 이른바 '영끌' 가구가 금리 상승의 직격탄을 맞을 수 있다는 분석이 나왔다. 저소득층뿐 아니라 중·고소득층도 빚이 많으면 연체 위험이 커졌다. 원리금 부담이 소득의 절반 가까이 되면 소비까지 줄이는 것으로 조사됐다.

국내 아파트 전경 [사진=뉴스핌DB]

한국은행은 7일 발표한 BOK 이슈노트 '가구DB를 이용한 가계부채 리스크 평가'에서 주택 취득 과정에서 차입을 크게 늘린 가구가 금리 상승 충격에 상대적으로 취약하다고 분석했다.

이번 연구는 코리아크레딧뷰로(KCB) 신용정보를 토대로 206만가구의 부채와 자산, 소득, 지출을 월별로 추적할 수 있는 가구 데이터베이스(DB)를 구축해 진행했다. 표본은 전체 모집단의 9.2% 수준이다.

연구진은 2023~2025년 집을 새로 산 가구 가운데 주택 구입 후 소득 대비 원리금 부담이 가장 크게 늘어난 상위 10%를 '고차입 주택취득가구'로 분류했다. 집을 사면서 소득에 비해 대출을 많이 끌어다 쓴 가구다.

이들에게 금리가 1%포인트(p) 오르는 상황을 가정하자 1년 뒤 연체 가능성이 0.81%p 높아지는 것으로 나타났다. 전체 주택보유가구의 상승 폭인 0.56%p보다 컸다. 이미 집을 보유하고 있던 가구(0.52%p) 비교적 무리하지 않고 집을 산 가구(0.64%p)의 연체 가능성도 웃돌았다.

이들 가구의 약 71%가 소득 3분위 이상인 중·고소득층이었다. 소득이 적은 가구만 금리 상승에 취약한 것은 아니라는 의미다. 집을 살 때 대출을 얼마나 많이 늘렸는지가 금리 충격을 좌우하는 요인으로 작용했다. 고차입 주택취득가구의 연체위험 상승 폭은 소득 2분위 저소득 가구(0.83%p)와 비슷했다.

가족 가운데 한 명이 빚을 못 갚기 시작하면 다른 가족에게까지 문제가 번질 가능성도 컸다. 고차입 주택취득가구에서 한 명이 연체한 뒤 12개월 안에 다른 가구원도 연체할 가능성은 8.8%였다. 기존 주택보유가구의 4.6%보다 약 1.9배 높았다.

장훈 한국은행 경제연구원 과장은 "고차입 주택취득가구는 중·고소득층의 비중이 높은 편인데도 주택 취득 과정에서 부채를 크게 늘린 영향으로 금리 상승에 따른 연체위험이 상대적으로 크게 나타났다"며 "이들 가구의 부실 위험을 면밀히 살펴야 한다"고 강조했다.

저소득층과 자영업자의 부담도 상대적으로 가중됐다. 금리가 0.25%p 오를 경우 전체 차입가구의 연체비율은 0.27%p 상승하는 것으로 추산됐으나 소득 1분위는 0.48%p, 2분위는 0.40%p 높아졌다. 자영업자·법인대표 가구도 0.32%p 상승했다.

빚 부담이 커지면 소비도 줄었다. 통상 총부채원리금상환비율(DSR)이 46%를 넘으면 소비가 감소하기 시작했다. 연간 소득이 5000만원이라면 약 2300만원 이상을 대출 원리금 상환에 쓰는 수준이다.

지난해 부채를 보유한 가구 가운데 11.1%가 이 기준을 넘어섰다. 소득 1분위에서는 해당 가구 비중이 2021년 11.4%에서 지난해 14.5%로 높아졌다. 빚을 갚느라 생활비 등 다른 지출을 줄여야 하는 저소득가구가 늘었다는 것이다.

장 과장은 "가계의 원리금 상환 부담이 저소득층을 중심으로 소비 여력을 제약할 수 있다는 점에 유의해야 한다"며 "필요할 경우 취약가구의 상환 부담을 덜어주는 선별적 지원도 검토할 필요가 있다"고 말했다.

가계부채 위험을 살필 때 개인의 대출만 보는 방식에서 벗어나 가족 전체의 소득과 빚을 함께 들여다봐야 한다는 제언도 나온다. 실제 2인가구의 49.8%, 3인가구의 66.2%는 가족 중 두 명 이상이 동시에 대출을 가지고 있는 것으로 나타났다.

chulsoofriend@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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