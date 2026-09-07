금호문화재단, 미술관, 38년 만에 폐관... 내년 7월 미술 사업 종료

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 금호문화재단이 금호미술관 운영을 포함한 미술 사업을 내년 7월 전면 종료하기로 했다. 1989년 서울 관훈동에서 금호갤러리로 출발한 지 38년 만이다.

금호문화재단이 내년 7월 금호미술관을 38년 만에 폐관한다. [사진= 금로문화재단]

금호문화재단은 "중장기 사업 운영 방향을 종합적으로 검토한 결과 2027년 7월을 끝으로 금호미술관 운영을 비롯한 미술 사업을 전면 종료하기로 했다"고 밝혔다. 재단은 사업 역량을 선택과 집중해 문화 예술 지원을 지속 가능하게 이어가기 위한 결정이라고 설명했다. 소장품과 아카이브는 정관에 따라 보존·관리하기로 했다.

폐관 결정의 배경에는 재단의 재무 여건 악화가 자리하고 있다. 금호문화재단은 2020년부터 2024년까지 5년 연속 당기 운영 손실을 낸 것으로 나타났다. 2024년의 경우 사업 수익이 약 28억 원이었던 데 반해, 사업 비용은 약 32억 원에 달해 약 3억 원의 적자를 기록했다. 금호아트홀과 금호미술관 등 공익사업 자체 매출은 약 13억 원에 그쳤고, 계열사 지분에서 나오는 배당 수익 약 12억 원을 더해도 비용을 감당하지 못한 것으로 파악된다. 재단 내에서는 이미 음악 사업의 규모가 미술 사업을 앞서고 있었다.

금호미술관은 1996년 경복궁 앞 사간동에 지하 3층, 지상 4층 규모 건물을 신축해 이전하면서 현재의 이름으로 재개관했다. 2004년 시작한 공모 프로그램 '금호 영 아티스트'는 만 35세 이하 신진 작가를 발굴해 개인전을 지원하는 대표 사업으로 자리 잡았다.

미술관 운영에 그늘이 드리운 시점은 2019년으로 거슬러 올라간다. 개관 때부터 미술관을 이끌어온 박강자 전 관장이 그 해 자리에서 물러난 뒤 관장직은 지금까지 공석으로 남아 있다. 2020년 금호아시아나그룹이 사실상 해체 수순을 밟는 과정에서 미술관 조직도 축소된 것으로 알려졌다.

금호문화재단은 미술 사업 종료 이후 클래식 음악 분야 인재 발굴과 지원에 역량을 집중하기로 했다. 사간동 건물은 향후 매물로 나올 가능성이 거론된다.

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