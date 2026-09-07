볼보트럭코리아, 전국 고객 찾아 차량 무상 점검…안전 캠페인 실시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 볼보트럭코리아가 전국 주요 지역을 찾아 상용차 고객의 차량을 점검하는 '서비스캠프 & 안전 캠페인'을 진행한다.

7일 경기도 평택항에서 진행된 '2026 볼보트럭 서비스캠프 & 안전 캠페인' 현장에서 박강석 볼보트럭코리아 대표이사가 서비스 캠프를 찾은 고객에게 선물을 증정하고 있다. [사진=볼보트럭코리아]

볼보트럭코리아는 7일부터 11일까지 경기 평택항을 시작으로 충남 서산, 전남 광양, 충북 제천, 경북 칠곡, 경기 광주, 경남 창원, 인천, 경남 양산 등 전국 9개 지역에서 서비스캠프를 운영한다고 밝혔다. 2004년 시작된 서비스캠프는 올해 22주년을 맞았다.

현장에서는 트랙터·카고·덤프 등 차종별 안전점검과 함께 엔진오일 또는 요소수 등을 제공한다. 미쉐린타이어와 한국타이어, 롯데정밀화학 등 파트너사도 참여해 타이어와 덤프 적재함 유압시스템까지 점검한다.

올해 창립 30주년을 맞아 고객 스토리 공모전도 연계한다. 지난 한 달간 100명 이상이 참여했으며 서비스캠프 현장 고객 투표를 거쳐 최종 수상작을 선정할 예정이다.

박강석 볼보트럭코리아 대표는 "22년간 이어온 서비스캠프로 고객 안전을 지원하고 고객들과 직접 소통하는 기회를 마련했다"고 말했다.

chanw@newspim.com