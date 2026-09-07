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[기자수첩] 인사가 만사, 잘못된 인사 바로 잡는 것도 실력이다

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령이 7일 김승원·용혜인 장관 후보자를 지명했다
  • 두 후보자를 둘러싼 청탁·겸직 논란이 확산했다
  • 인사는 국정 신뢰와 직결돼 대통령이 냉정히 판단해야 한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 인사(人事)가 만사(萬事)라는 말이 있다. 사람을 잘 쓰는 것이 모든 일의 근본이라는 뜻이다. 특히 정부의 내각 인사는 국민의 삶과 직결된 정책을 이끌 책임자를 선택하는 일인 만큼 더욱 신중해야 한다.

최근 이재명 대통령이 지명한 김승원 법무부 장관 후보자와 용혜인 성평등가족부 장관 후보자를 둘러싸고 각종 의혹이 잇따라 제기되고 있다.

물론 청문회를 통해 사실관계를 따져봐야 하지만 장관 인사에서 무엇보다 중요한 것은 국정을 책임질 자리에 걸맞은 자질을 갖췄는지 국민이 신뢰할 수 있는 인물인지 여부다.

배정원 정치부 기자

◆김승원·용혜인 장관 인선 후폭풍  

현재까지 제기된 김 후보자의 청탁 의혹과 용 후보자의 정당 사당화 의혹과 의원·장관 겸직 논란은 단순 해명만으로 정리될 수준을 넘어섰다.

김 후보자는 코로나19 치료제 임상시험 승인 부정 청탁 의혹을 비롯해 영장 전담 판사 유착 의혹, 주가 조작 관여 의혹, 비자금 조성 의혹을 받고 있다. 모두 법무장관에게 요구되는 공정성과 도덕성 측면에서 결코 가볍게 넘길 수 없는 사안이다.

용 후보자는 장관과 비례대표 의원 겸직을 고수하겠다고 밝히면서 논란을 자초한 측면이 크다. 비례대표 의원은 국무위원으로 입각할 경우 의원직을 내려놓고 후순위 후보자가 의석을 승계하는 것이 그동안의 관례였다.

그런데 거대정당의 위성정당을 통해 2차례 국회에 입성한 용 후보자가 기본소득당의 원내 정당 지위를 지키기 위해 의원직을 유지하겠다는 것은 공직자로서의 책무보다 정치적 이해를 우선시한 것으로 볼 수밖에 없다.

◆'인사는 메시지' 적격성 냉철히 판단을  

두 후보자를 둘러싼 논란은 이재명 대통령의 국정운영 평가에도 영향을 미치고 있다. 최근 여론조사에서 국정운영 지지율이 하락세를 보이는 가운데 부정 평가 이유로 '인사'를 꼽은 응답이 크게 늘었다.

그만큼 정부 인사는 국정 운영에 대한 국민 신뢰를 좌우하는 중요한 요소이다. 대통령이 어떤 인물을 기용하느냐에 따라 정부에 대한 평가도 달라진다.

장관 임명의 최종 판단과 그에 따른 책임은 인사권자인 대통령의 몫이다. 국민의 눈높이에서 두 후보자가 과연 적격성을 갖춘 인물인지 냉정하게 판단해야 한다. 인사는 만사이고 정권의 메시지이기도 하다. 잘못된 메시지를 발신하게 되면 당연히 민심과 여론의 거센 비판에 직면한다. 

이재명 정부의 집권 2기 개각이 잘못된 시그널과 메시지를 발신했다면 수정하는 것은 당연하다. 그게 정부뿐 아니라 국민의 이익과 공익에도 부합한다. 완벽한 인사란 없다. 다만 잘못된 줄 알면서도 민심의 수용성이 떨어지고 고집을 부리게 되면 국민의 거센 심판에 직면한다. 잘못된 인사를 바로 잡는 것도 정부의 실력이다. 

jeongwon1026@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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