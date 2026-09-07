DN솔루션즈, 美 방산 공급망 보안 인증 확보…한국 기업 최초

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = DN솔루션즈가 미국 국방부의 사이버보안 인증을 확보하며 현지 방산 공급망 진입 기반을 강화했다.

DN솔루션즈의 EMO 2025 전시 부스 전경 [사진=DN솔루션즈]

DN솔루션즈는 미국 법인 DN솔루션즈 아메리카가 미국 국방부의 사이버보안 인증인 'CMMC 레벨2'를 획득했다고 7일 밝혔다. 회사에 따르면 한국 기업 가운데 최초다.

CMMC는 미국 국방부가 방산 공급망 전반의 사이버보안 수준을 검증하기 위해 도입한 제도다. 레벨2는 설계도면과 기술자료, 생산·품질 데이터 등 민감정보인 CUI를 보호하기 위한 핵심 인증 단계다.

인증을 위해서는 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 'SP 800-171'에 기반한 110개 보안 통제 요건을 충족해야 한다. DN솔루션즈 아메리카는 공인 심사기관 평가에서 모든 항목을 충족했다.

DN솔루션즈는 2024년 국제 정보보안 표준 ISO 27001 인증도 획득한 바 있다. 회사는 이번 인증을 바탕으로 미국 방산과 항공우주·에너지 등 첨단 제조산업 고객에 대한 지원을 확대할 계획이다.

chanw@newspim.com