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한·필리핀, 국방·방산 협력 확대… 필리핀 군 현대화에 K-방산 참여 요청

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  • 안규백 장관이 7일 테어도로 장관과 회담했다
  • 한국 방산기업의 필리핀 현대화 참여를 요청했다
  • 양국은 방산·훈련 협력 확대에 뜻을 모았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

안규백·테어도로, 올해 두 번째 국방장관회담… 정례협의·연합훈련 확대 공감대
6·25전쟁 '율동전투' 75주년… 필리핀 참전 용사 콘라드 디 얍 대위 공훈 재조명
해·공군 무기체계 협력 넘어 육군 분야까지… '한반도 평화공존' 정책 지지 확보

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관이 7일 서울에서 길베르토 테어도로 주니어 필리핀 국방장관과 만나 필리핀 군 현대화 사업에 참여하는 한국 방산기업에 관심을 요청했다.

양국은 기존 해·공군 무기체계 중심의 협력을 방위산업 전반으로 넓히고, 국방당국 간 정례협의와 인적 교류, 연합훈련도 확대하기로 했다.

국방부에 따르면, 안 장관은 이날 오후 서울 용산구 국방부 청사에서 '2026 서울안보대화' 참석차 방한한 테어도로 장관과 한·필리핀 국방장관회담을 열고 국방·방산 협력 발전 방안과 역내 정세를 논의했다. 지난 6월 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 계기 회담 이후 올해 들어 두 번째 장관급 회담이다.

7일 오후 안규백 국방부장관과 길베르토 테어도로(Gilberto C. Teodoro Jr.) 필리핀 국방장관이 의장행사에 임하고 있다. [사진=국방부] 2026.09.07 gomsi@newspim.com

이번 회담에서 양국은 국방 협력의 외연을 넓히는 데 방점을 찍었다. 안 장관과 테어도로 장관은 국방장관회담을 포함한 정례협의 체계를 활성화하고, 군 인적 교류와 연합훈련 등 실질적 협력을 강화하기로 의견을 모았다.

특히 양국은 해군·공군 무기체계 중심으로 축적해 온 협력 기반을 토대로 방산 분야 협력을 한 단계 끌어올리기로 했다. 이는 지난 3월 한·필리핀 정상회담의 후속 조치 성격이다.

안 장관은 한국 육·해·공군 무기체계의 경쟁력을 강조하면서 필리핀 군 현대화 사업에 참여하는 한국 기업에 대한 관심을 요청했다. 테어도로 장관도 한국 방위산업 역량을 높이 평가하고, 향후 한·필리핀 방산 파트너십 확대에 기대를 나타냈다.

필리핀은 한국 방산의 핵심 동남아 수출 시장 가운데 하나다. 필리핀 공군은 KAI의 FA-50PH 경공격기 12대를 2017년까지 도입한 데 이어, 2025년 6월 약 7억달러 규모로 FA-50 12대를 추가 계약했다. 추가 도입분은 공중급유 능력과 능동위상배열(AESA) 레이더 등을 갖춘 개량형으로, 2030년까지 인도될 예정이다. 이에 따라 필리핀의 FA-50 계열 전력은 총 24대로 늘어난다.

7일 오후 안규백 국방부장관이 한-필리핀 국방장관회담을 위해 국방부를 방문한 길베르토 테어도로 필리핀 국방장관과 기념촬영을 하고 있다. [사진=국방부] 2026.09.07 gomsi@newspim.com

필리핀 해군에는 HD현대중공업이 건조한 2600t급 호세 리잘급 유도탄 호위함 2척이 2020~2021년 인도됐다. 후속 사업으로 3200t급 미겔 말바르급 유도탄 호위함 2척도 발주돼 순차적으로 전력화되고 있다. 이들 함정은 대함·대공·대잠전 능력을 갖춘 필리핀 해군의 핵심 수상전력으로, 미겔 말바르급에는 C-Star SSM-710K 대함미사일, 수직발사체계(VLS) 기반 MICA 함대공미사일, K745 청상어 경어뢰 등을 탑재한다. 한국은 이 밖에도 필리핀에 초계함과 해양초계함정(OPV) 건조 사업을 수주하며 해군 현대화에 참여해 왔다.

이번 회담은 FA-50 경공격기와 유도탄 호위함·초계함·해양초계함정으로 이어진 해·공군 중심 협력을 육군 장비를 포함한 필리핀 군 현대화 사업 전반으로 넓히려는 움직임으로 해석된다. 다만 국방부 보도자료에는 구체적인 육군 무기체계, 신규 사업명, 계약 규모, 도입 수량은 명시되지 않았다.

양국 장관은 6·25전쟁 참전으로 이어진 역사적 연대도 재확인했다. 안 장관은 아시아 국가 가운데 처음으로 6·25전쟁에 참전한 필리핀군이 활약한 '율동전투' 75주년을 맞아 테어도로 장관의 방한을 환영했다.

또 국가보훈부가 7월의 6·25전쟁 영웅으로 선정한 고(故) 콘라드 디 얍 필리핀 육군 대위를 언급했다. 테어도로 장관은 한국 정부가 디 얍 대위의 공훈을 기리고 감사를 표한 데 사의를 밝혔다.

7일 오후 안규백 국방부장관과 길베르토 테어도로 필리핀 국방장관을 비롯한 한-필리핀 국방부 관계자들이 한자리에 모였다. [사진=국방부] 2026.09.07 gomsi@newspim.com

안 장관은 올해 아세안 의장국인 필리핀의 역할도 평가했다. 그는 아세안 평화유지활동(PKO) 등을 포함해 국방부 차원에서 필리핀의 의장국 활동을 적극 지원하겠다고 밝혔다. 한반도 문제도 의제로 다뤄졌다. 안 장관은 한국 정부가 국제사회와 긴밀히 공조하며 '한반도 평화공존' 정책을 추진하고 있다고 설명했고, 테어도로 장관은 이에 대한 지지 입장을 표명했다. 

gomsi@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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