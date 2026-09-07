李대통령, 영화·영상 라운드테이블 주재…"로컬과 글로벌, 단단한 선순환 파트너십 구축해야"

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"고유성이 곧 가장 글로벌한 경쟁력"

"㎢정책적·제도적 지원 아끼지 않겠다"

[니스=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 7일(현지시간) 프랑스 생폴드방스에서 영화·영상 라운드테이블을 주재하고 "가장 '로컬'한 고유성이 곧 가장 '글로벌'한 경쟁력이 되는 시대"라고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 마그재단 내 니콜 다쏘홀에서 열린 라운드테이블 모두발언에서 이같이 밝히고, 로컬 생태계의 독창성과 글로벌 네트워크의 확장성이 만나 시너지를 내는 협력 모델을 제안했다.

프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 7일(현지시간) 생폴드방스에서 개최된 '뤼미에르 서밋' 개막식에서 개막 연설을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "로컬 원석 발굴하고 세계 관객과 연결해야"

이 대통령은 오전 뤼미에르 서밋 기조 세션이 영화·영상산업의 거시적 비전을 나눈 자리였다면, 이번 라운드테이블은 로컬과 글로벌의 공동 번영을 놓고 지혜를 모으는 자리라고 규정했다.

이 대통령은 "'로컬'의 숨은 원석을 발견하고, 이를 전 세계 관객과 연결하고, 지속 가능한 산업 생태계를 일궈내는 일에 이 자리에 함께한 여러분의 역할이 매우 중요하다"고 말했다. 그러면서 로컬이 가진 창의성과 글로벌 영화·영상산업이 구체적으로 어떻게 만나 공동의 번영을 이룰 수 있을지에 대한 실질적·전략적 협력 방안이 논의되기를 바란다고 당부했다.

이 대통령은 K-영화와 K-드라마를 비롯한 각 지역의 독창적인 서사들이 세계인에게 깊은 울림과 공감을 선사해 왔다고 평가하고, "이는 특정 국가의 성과를 넘어서서 세계 문화의 지평을 넓히고, 글로벌 영화·영상 생태계를 풍성하게 만들어 가고 있다"고 밝혔다.

이어 이 대통령은 "이제 우리는 한 단계 더 나아간 협력 모델을 만들어 가야 한다"며 "'로컬' 생태계의 독창성과 '글로벌' 네트워크의 확장성이 함께 만날 때 발생하는 시너지는 우리 모두의 성과를 키워주는 가장 중요한 시스템"이라고 강조했다.

이재명 대통령이 7일(현지 시간) 프랑스 생폴드방스 마그 재단 부티크룸에서 열린 영화인과의 대화에서 참석자들과 '모두의 K콘텐츠' 기념사진을 촬영하고 있다. 사진은 왼쪽부터 안현모 사회자, 김민영 넷플릭스 부사장, 정주리 감독, 이창동 감독, 이 대통령, 전도연 배우, 설경구 배우, 김도연 배우. [사진=이재명 대통령 엑스]

◆ "정부가 든든한 파트너…정책·제도 지원 아끼지 않겠다"

이 대통령은 글로벌 자본과 유통망이 로컬의 잠재력 있는 이야기와 결합할 때 지역 제작 생태계가 활력을 얻고, 그것이 다시 글로벌 플랫폼의 경쟁력으로 이어진다며 '단단한 선순환 파트너십'의 구축을 기대했다.

정부 차원의 뒷받침 의지도 밝혔다. 이 대통령은 "우리 대한민국 정부도 영화·영상의 글로벌 공동제작과 투자, 글로벌 유통 협력이 더욱 활발하게 이루어질 수 있도록 가장 든든한 파트너로서 정책적인, 제도적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

이 대통령은 문화적 연대의 중심지인 생폴드방스에 자리 잡은 로컬과 글로벌의 융합·순환의 역사를 언급하며, 이날 나눈 대화가 영화·영상산업의 지속가능한 번영을 여는 뜻깊은 계기였다고 역사에 기록되기를 바란다고 전했다.

◆ 넷플릭스·MPA·미디어완·네이버·CJ ENM 한자리에

이날 라운드테이블에는 해외 인사로 피에르 앙투안 캅통 프랑스 미디어완 이사회 의장 겸 최고경영자(CEO)와 에밀리 안토니스 미국영화협회(MPA) 유럽·중동·아프리카 대표, 이자벨 하스키 넷플릭스 글로벌 정책 전략 총괄 부사장이 참석했다.

한국 측에서는 최수연 네이버 대표이사와 윤상현 CJ ENM 대표이사, 김윤지 한국콘텐츠진흥원 원장, 한상준 영화진흥위원회 위원장, 박광수 부산국제영화제 이사장, 이미경 CJ그룹 부회장, 최주희 티빙 대표이사, 강대현 넥슨코리아 공동대표이사, 박준서 SLL중앙 제작부문 대표(부사장)가 자리했다. 사회는 통역사 겸 방송인 안현모 씨가 맡았다.

the13ook@newspim.com