전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.08 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

유럽증시, 주말 동안 악화된 중동 정세에 숨죽이며 보합권 혼조… 국제유가 상승

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 유럽 증시가 7일 중동 불안 속 혼조 마감했다
  • 이란과 미국 공방 속 국제유가는 97달러를 웃돌았다
  • 에너지주와 반도체주가 강세를 보였고 AfD 승리가 변수였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 7일(현지시각) 유럽 주요국의 증시가 보합권 혼조세로 마감했다.

주말을 거치는 동안 악화된 중동 정세를 지켜보며 투자자들은 조심스러운 행보를 보였다. 국제 유가는 배럴당 100달러를 다시 눈앞에 두고 있다.  

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 0.02포인트(0.00%) 오른 649.90으로 장을 마쳤다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 27.38포인트(0.33%) 오른 8306.15로, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 129.14포인트(0.25%) 상승한 5만2229.57로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 39.87포인트(0.15%) 하락한 2만6006.53에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 8.96포인트(0.08%) 떨어진 1만822.13에 마감했다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 28.90포인트(0.14%) 내린 2만21.80으로 마감했다.

영국 런던의 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

미국과 이란은 또 다시 공방을 주고받았다. 

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 6일 "탄도미사일 여러 발로 미군 항공모함 한 척과 구축함 한 척을 공격했다"고 주장했다. 혁명수비대는 "미국 군함은 이란 선박의 항행을 방해해왔으며 해상 봉쇄에도 가담했다"며 "이들은 피해를 본 뒤 추가 공격이 두려워 분쟁 지역에서 황급히 퇴각했다"고 말했다. 

이란 측은 또 호르무즈 해협 일대에 새로운 해상 통제 구역을 선포하겠다고 밝혔다. 모흐센 레자이 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장은 국영 IRIB 방송 인터뷰에서 "수일 내에 호르무즈 해협 외곽에 통제 구역을 공식 발표할 것"이라고 밝혔다. 

그는  "이 구역은 미 해군이 설정한 봉쇄선에서부터 페르시아만 일대 해역까지 이어질 것"이라며 "새롭게 설정된 구역에 진입하는 모든 선박은 이란의 제재 명단에 오르게 된다"고 했다. 

그는 또 "호르무즈 해협이 열려 있다는 도널드 트럼프의 주장은 새빨간 거짓말이며 현재 해협은 완전히 봉쇄됐다"고 했다. 이어 "과거 하루 100척 이상 선박이 1억톤(t) 이상의 화물을 실어 날랐으나 지금은 기껏해야 7~8척만이 이란을 위한 필수 물자를 나르고 있을 뿐"이라고 했다. 

이에 앞서 미 중부사령부는 전날 "이란 이슬람혁명수비대가 해역을 순찰 중이던 미 해군 군함 두 척에 탄도미사일을 발사했다"며 이에 대응해 미군이  이란 원유 운반선 세 척을 타격했다"고 밝혔다. 미군 측은 미 해군 함정들은 이란의 공격에 어떠한 피해도 입지 않았다고 했다. 

국제유가는 약 6주 만의 최고 수준을 계속 유지했다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 영국 시각 오후 5시25분 현재 0.91% 오른 97.16달러를 기록했다. 

크리스 라이트 미 에너지부 장관은 이란과 핵 합의가 조만간 이뤄지지 않을 수 있다고 말했다. 그는 ABC 방송 '디스 위크(This Week)'에 출연해 "(이란과) 핵 합의가 이뤄지지 않을 수 있다. 대신 이란의 핵무기 개발 능력을 파괴하는 것으로 끝날 수 있다"고 말했다 그는 "합의는 차기 이란 정부에서나 가능할 수 있다. 지금으로서는 알 수 없다"고 했다. 

미 CNBC는 "라이트 장관의 발언은 미국 정부가 이란과 공식 합의를 체결하지 않고, 이란의 핵무기 개발 능력을 제거하는 방안을 추진할 가능성을 시사한 것으로 해석된다"고 했다. 

주말에 실시된 독일 작센안할트주 선거에서 극우 정당인 독일을위한대안(AfD)이 44%의 득표율로 1위를 차지해 독일은 물론 유럽 전역에 충격을 줬다. 다만 AfD는 과반 의석 확보에는 실패해 주정부를 구성할 수 있을지는 아직 불확실하다. 

악셀 루돌프 IG 수석 기술분석가는 "AfD의 역사적인 승리로 독일 증시가 소폭 하락했지만 시장 반응이 제한적인 것은 투자자들이 이를 즉각적인 경제 위협보다는 정치적 경고 신호로 받아들이고 있기 때문"이라고 말했다. 

투자자들은 각종 지표에도 주목했다. 9월 유로존(유로화 사용 21개국) 투자자 신뢰지수는 4년여 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 또 2분기 국내총생산(GDP)은 전분기 대비 0.6%, 전년 동기 대비 1.2% 증가해 모두 시장 예상치를 웃돌았다. 

로이터 통신은 "유럽중앙은행(ECB)은 오는 목요일 기준금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 널리 예상된다"며 "이번 주 발표되는 미국 소비자물가지수(CPI)도 주목을 받고 있다"고 말했다. 

독일 투자은행 도이체방크는 ECB가 이번 통화정책회의에 이어 오는 12월에도 한 차례 더 금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 전망했다. 

주요 섹터 중에서 에너지 업종은 국제유가 상승에 힘입어 1.2% 올랐다. 

이탈리아 베팅업체 로토마티카는 스페인 카지노·스포츠베팅 업체 시르사와의 합병이 온라인 사업을 강화할 것이라는 계획을 추가 공개하면서 7.7% 상승했다. 시르사 주가도 6.1% 올랐다. 

독일 반도체 업체 인피니언 테크놀로지는 글로벌 반도체주 강세와 인공지능(AI) 투자심리 개선 영향으로 6.91% 올랐다. 네덜란드 반도체 장비업체 ASML홀딩스와  ASM인터내셔널도 각각 2.25%, 4.48% 뛰었다. 

ihjang67@newspim.com

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
사진
서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동