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[ANDA 칼럼] 北 신형 구축함 '강건호' 취역과 김정은의 도발 명분쌓기

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AI 핵심 요약

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  • 북한이 6일 원산항서 강건호 취역식을 열고 핵무장화를 주장했다.
  • 김정은은 한미훈련 책임을 떠넘기며 추가 해군력 강화를 예고했다.
  • 정부와 국제사회는 북한 도발에 흔들림 없는 대응을 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 신형 5000t급 구축함 '강건호' 취역식을 열고 국무위원장 김정은의 입을 통해 소위 '해군 핵무장화'를 강변하고 나섰다.

지난해 5월 진수식 과정에서 선체가 전도(顚倒)되는 치명적 사고를 겪었던 함정을 정권수립 기념일(9·9절)에 맞춰 무리하게 취역시킨 장면은, 현 북한 정권이 안팎으로 처한 조급함과 한계를 단적으로 보여준다.

문제는 6일 원산항에서 열린 취역식에서 이뤄진 김정은의 연설에 담긴 호전적 정세 인식과 도발적 주장이다.

김정은은 해군 전력의 핵무장화를 기치로 내걸며 한반도 영해의 안정을 위협한 건 물론이고, '8개월 뒤 더 큰 해군력 강화 계획'을 호언장담하며 지속적인 도발을 예고했다.

그러면서 한반도 긴장 고조의 책임을 한미 양국의 방어적 연합훈련과 한미동맹 탓으로 돌리는 '적반하장'식 명분 쌓기에 골몰했다.

7일 밤 북한 국방상 김성기가 담화를 통해 한미일이 이날부터 다영역 합동 군사연습인 '프리덤 에지(Freedom Edge)'에 돌입한 데 대해 "중대한 안보위협"이라며 반발한 것도 마찬가지다.

그는 "미일한 3각 군사 공조체제가 핵 요소를 동반한 위험한 공격적 실체로 변이되고 있는 속에 미국 주도의 전쟁 시연들이 시공간적 공백이 없이 연이어 감행되고 있는 현실은 조선반도와 지역 너머의 불안정 상황을 한계점으로 몰아가는 중대 안보위협으로 된다"고 주장했지만 북한의 그간 행태를 짚어보면 이는 어불성설이다.

프리덤 에지는 북한의 고도화하는 핵·미사일 위협에 대응해 한미일 3국이 해양·공중·사이버 등 복합 영역에서 상호운용성과 공동 대응태세를 점검하는 연합훈련으로, 합참은 '방어적 성격의 연례 훈련'이란 점을 분명히 하고 있다.

북한 정권의 대남, 대미 비난 공세의 틀을 구태의연하다. 자신들이 끊임없이 탄도·순항미사일을 발사하고 전술핵으로 동북아 전체를 위협해 정세를 극한으로 내몰고는 이에 대응하는 한미의 정당한 억제 조치를 '전쟁 도발'로 규정하는 방식이다.

한반도 안정과 평화를 깨뜨리고 지역 내 군비 경쟁을 부추긴 주범은 유엔 안보리 결의를 상습적으로 위반해 온 북한 자신이다.

김정은 정권이 신형 구축함 취역이라는 무리수와 해군 핵무장에 집착하는 것은 내부 치적 홍보와 외부 위협 제고라는 복합적 셈법 때문이다.

부인과 어린 딸까지 대동해 소위 '백두혈통'의 미래를 축하하는 듯한 장면을 연출했지만, 정작 북한 주민들이 마주한 현실은 핵·미사일이라는 환상 뒤에 가려진 혹독한 삶의 피폐함뿐이다.

민생을 외면한 채 벌이는 '바다 위 핵무기 쇼'는 정권의 안위를 결코 보장해 주지 못한다.

바다로의 핵 확장은 인근 해역을 예고 없는 핵 참화의 위험 지대로 만들 뿐이며, 결과적으로 북한의 국제적 고립을 한층 심화시키고 한미동맹의 압도적인 대응 태세만을 견고하게 만들 따름이다.

북한이 아무리 궤변으로 자신들의 도발을 정당화하려 해도, 한반도 긴장의 근원이 '북한의 핵 탐욕'에 있다는 진실은 바뀌지 않는다.

정부와 국제사회는 북한의 억지 주장에 단 한 치도 흔들리지 않는 철저한 대응 태세를 유지해야 한다.

김정은의 적반하장식 위협에 타협하지 않고, 강력한 한미 연합 방위태세를 바탕으로 북한의 도발 의지를 근본적으로 꺾는 것만이 한반도의 진짜 평화와 국익을 지키는 유일한 길이다.

yjlee@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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