北, 한미일 군사연습에 반발..."강력하고 단호한 행동"

김성기 국방상 명의 담화

"지역 불안 한계점으로 몰아"

합참 "방어 성격 연례 훈련"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한은 7일 한미일이 이날부터 다영역 합동 군사연습인 '프리덤 에지(Freedom Edge)'에 돌입한 데 대해 "중대한 안보위협"이라며 반발했다.

관영 선전매체인 조선중앙통신에 따르면 북한 국방상 김성기는 담화에서 "미국과 일본, 한국은 조선의 이른바 핵 및 미사일 위협에 대응한다는 구실 밑에 도발적인 3자다영역 합동 군사연습 프리덤 에지를 또다시 감행하고 있다"며 비난을 펼쳤다.

[서울=뉴스핌] 북한이 6일 강원도 원산항에서 5000t급 신형 구축함 강건호의 취역식을 가졌다고 관영 조선중앙통신이 7일 보도했다. 사진은 국무위원장 김정은이 강건호 내부를 돌아보는 모습. [사진=조선중앙TV] 2026.09.07

김성기는 "미일한 3각 군사 공조체제가 핵 요소를 동반한 위험한 공격적 실체로 변이되고 있는 속에 미국 주도의 전쟁 시연들이 시공간적 공백이 없이 연이어 감행되고 있는 현실은 조선반도와 지역 너머의 불안정 상황을 한계점으로 몰아가는 중대 안보위협으로 된다"고 주장했다.

그는 이어 "미국과 그 동맹국들이 우리와의 새로운 군사적 대결을 기도한다면 우리도 힘의 입장에서 강력하고 반사적인 대응조치를 취하게 될 것"이라고 강조했다.

김성기는 담화에서 "나는 조선반도 지역에 우려스러운 군사적 대립과 충돌 가능성을 조성하는 미국과 추종 국가들의 무분별한 군사적 준동에 경종을 울리며 그것이 초래할 후과에 대해 엄중히 경고한다"며 "필요한 경우 우리는 보다 강력하고 단호한 행동실천으로써 적들의 준동에 대응하는 의지와 능력을 표현해 보일 것"이라고 말했다.

프리덤 에지는 북한의 고도화하는 핵·미사일 위협에 대응해 한미일 3국이 해양·공중·사이버 등 복합 영역에서 상호운용성과 공동 대응태세를 점검하는 연합훈련이다.

합참은 이번 훈련과 관련해 "국제법 및 규범을 준수하는 가운데 북한의 핵·미사일 위협에 대한 억제 및 대응능력을 향상하고, 지역의 평화와 안정을 수호하기 위한 방어적 성격의 연례 훈련"이라고 설명한 바 있다.

yjlee@newspim.com