강남언니, 22만명 개인정보 유출…시술·상담·결제 정보까지 털렸다

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국내 미용·성형 정보 플랫폼인 강남언니에서 22만명의 개인정보가 유출됐다.

7일 강남언니 운영 스타트업 힐링페이퍼는 지난 4일 상담내역을 조회하는 연동 기능(API)에 비정상적인 접근이 발생해 일부 고객 개인정보가 유출됐다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 미용·성형 정보 플랫폼 강남언니에서 22만명의 개인정보가 유출됐다. [사진=강남언니 홈페이지] 2026.09.07 alice09@newspim.com

힐링페이퍼는 측은 "이상 징후 포착 뒤 해당 접근 경로를 차단했으나, 동일 공격자가 5일 다른 경로로 재차 접근 시도한 사실을 확인했다"라며 "추가 피해가 발생할 유려가 있는 시스템 전반 보안 조치를 강화했으며, 개인정보유출 신고 및 공격자에 대한 경찰 수사 의뢰를 완료했다"고 설명했다.

이어 "개인정보가 유출된 고객께는 개별 통지를 드렸다. 이번 사고로 걱정과 불편을 드려 무거운 책임감을 느끼며, 진심으로 사과 드린다"고 덧붙였다.

힐링페이퍼에 따르면 유출 인원은 모두 21만9665명으로 집계됐다. 한국 이용자가 약 16만명으로 가장 많고, 일본이 4만8000명, 대만 4218명, 태국 1591명, 중국 481명, 영여권·기타 국가 5308명 등이다.

힐링페이퍼 측은 강남언니나 병원을 사칭해 병원 안내나 할인 혜택 등을 내세우거나 링크 클릭을 유도하는 문자·전화·이메일에 주의해달라고 당부했다. 개인정보나 금융정보를 요구하는 연락에도 응하지 말 것을 요청했다.

유출 항목에는 이름과 전화번호, 이메일, 생년월일, 성별, 거주 국가 및 지역, 소셜네트워크 로그인 아이디(ID), 접속 IP, 이용 단말 정보 등이 포함됐다.

특히 이용자가 상담을 신청한 이벤트·시술명, 병원명, 의사명, 예약 희망 시간, 상담 동기와 상담 진행 상태, 상담 등록 사진도 유출 대상에 들어있다. 관심·신청·실제 시술 정보와 내원·시술 일시, 시술 의사명, 결제 금액·수단·시각 등도 일부 유출됐다.

개인의 건강 상태나 외모 관련 고민 등을 추정하게 할 수 있는 민감한 정보인 만큼 유출 정보가 악용될 경우 사생활 침해와 피싱 피해로 이어질 가능성도 제기된다.

alice09@newspim.com