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[인도증시] 고유가·美 등 주요국 금리 인상 우려에 6주래 최저치로 하락...IT지수 낙폭 커

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AI 핵심 요약

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  • 7일 인도 증시는 미·이란 긴장과 금리 우려에 하락했다
  • 센섹스30과 니프티50은 각각 0.5% 내리며 6주 만에 최저였다
  • IT주 약세와 PVR·Zee 급락이 증시 부담을 키웠다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

센섹스30(SENSEX30) 76,132.81(-382.62, -0.50%)
니프티50(NIFTY50) 23,779.15(-118.55, -0.50%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 7일 인도 증시는 하락했다. 미국과 이란 간 분쟁 장기화 우려가 커지고, 미국과 일본 등 주요국 중앙은행이 인플레이션 억제를 위해 금리를 인상할 것이라는 전망이 위험 회피 심리를 강화시키며 6주 만에 최저치를 기록했다.

센섹스30 지수는 0.50% 하락한 7만 6,132.81포인트, 니프티50 지수도 0.5% 내린 2만 3,779.15포인트로 거래를 마쳤다.

로이터 통신에 따르면, 센섹스 지수와 니프티 지수는 지난 4주 동안 유가 상승과 글로벌 채권 수익률 상승으로 인해 각각 2.5%, 2.7% 하락했다.

미국과 이란 간 군사적 긴장이 이어지고 있는 가운데, 서부텍사스산원유(WTI)와 브렌트유 선물 가격이 각각 배럴당 92달러, 97달러 수준까지 상승했다.

미국의 경우 인플레이션 우려 속에도 지난달 고용지표가 시장 전망치를 크게 웃돌면서 연방준비제도의 금리 인상 가능성이 더욱 높아졌다. 미국의 기준금리 경로를 예측하는 시카고상품거래소의 '페드워치툴'에 따르면, 시장은 이달 15~16일(현지 시각) 열리는 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리가 0.25%포인트 인상할 가능성을 약 59.4%로 보고 이를 반영하고 있다.

일본은행(BOJ)과 유럽중앙은행(ECB)도 이달 금리 인상을 기정사실화하고 있다. BOJ와 ECB 모두 앞서 지난 6월에 기준금리를 인상했던 가운데, 특히 일본이 금리를 추가 인상할 경우 '엔 캐리 트레이드' 청산 움직임이 거세지며 베트남 등 신흥 시장은 충격을 받을 수 있다.

이퀴노믹스 리서치의 설립자 겸 연구 책임자인 G 초칼링감은 "분쟁 지속과 고유가로 인해 단기적으로 시장 불안정과 하락세가 지속될 것"이라며 "(몬순 기간) 강우량 감소와 기업공개(IPO) 급증으로 인한 유동성 압박 또한 인도 증시에 부담을 줄 수 있다"고 분석했다.

[그래픽=구글 캡처] 인도 증시 니프티50 지수 7일 추이

이날 정보기술(IT) 부문이 약세를 띠며 니프티 IT 지수가 2.3% 하락했다. 미국은 인도 IT 기업의 핵심 시장으로, 미국의 금리 인상은 이들 IT 기업 매출에 타격을 줄 수 있다.

개별 종목 중에서는 인도 최대 멀티플렉스 영화관 체인 기업인 PVR 아이녹스(PVR Inox, NSE: PVRINOX)가 6% 이상 급락했다. 내부 조사에서 회사 임원의 20억 루피(약 285억 원) 규모 리베이트 수수 의혹이 제기된 것이 악재가 됐다.

인도 대표 미디어·엔터테인먼트 기업인 지 엔터테인먼트(Zee Entertainment, NSE: ZEEL)도 6.4% 하락했다. 인도 최고 수사기관이 창립자 겸 명예회장 등을 금융 사기 혐의로 고소했다는 소식이 전해진 가운데서다.

hongwoori84@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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